NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Martes, 28 de octubre de 2025
Chocolate

El chocolate de país sudamericano fue seleccionado para hacer parte de una importante exposición internacional que tiene lugar en París

octubre 28, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Chocolate/ París - Fotos de referencia Canva
Chocolate/ París - Fotos de referencia Canva
Además de Francia, la empresa exporta sus productos a Canadá y Suiza en la búsqueda de la internacionalización de su propuesta.

El chocolate de un país sudamericano fue seleccionado para hacer parte de una importante exposición internacional que tiene lugar en París, Francia en el Musée du Quai Branly o Museo del muelle Branly - Jacques Chirac.

La muestra, que empezó desde el 30 de septiembre del presente año, estará disponible en ese lugar hasta el 18 de enero de 2026 con una combinación de propuestas artísticas, culturales y gastronómicas.

o

El evento busca romper con los estereotipos y visiones simplificadas de una importante región mundial y dar protagonismo a las voces de los pueblos indígenas, al tiempo que explora los posibles futuros para su conservación.

Se trata de la exposición internacional 'Amazonía: Creaciones y futuros indígenas', que busca exaltar el legado y la visión de los pueblos indígenas amazónicos.

El chocolate artesanal de la marca colombiana 'Fruto de Cacao' fue elegido para hacer parte de la importante muestra gracias al trabajo conjunto con su distribuidor exclusivo en Francia.

o

Durante una feria especializada, compradores de la boutique del museo descubrieron sus productos y se sintieron atraídos por la historia detrás de cada chocolate, el diseño de los empaques y su conexión con el territorio colombiano.

La marca fue invitada entonces a formar parte de la selección de productos que acompañan la exposición, donde destacó su origen artesanal y enfoque sostenible.

"En Fruto de Cacao buscamos compartir un pedacito de Colombia a través de nuestros chocolates: nuestros productos combinan calidad, donde mezclamos sabores auténticos locales y nuestros empaques están inspirados en la diversidad cultural y natural del país", afirma Silvana Noguera, Fundadora de Fruto de Cacao, en un comunicado de la compañía.

La empresa aseguró en ese mismo escrito que "no solo se trata de rendir homenaje a nuestra tierra, sino también de apoyar el talento y la cultura local, desarrollando una marca que lleva profundamente arraigada la identidad colombiana".

La marca, cabe precisar, se especializa en la producción artesanal de chocolate bajo el modelo conocido como 'bean to bar' (del grano a la barra), en el que utiliza cacao fino de aroma cultivado en regiones amazónicas como el Meta y el Putumayo.

Todo el proceso, desde la selección del grano hasta el moldeado de la barra, se realiza en pequeños lotes, sin mezclas industriales ni aditivos innecesarios, para conservar la identidad del cacao colombiano, de acuerdo con lo expuesto por el departamento de comunicaciones de la empresa.

Una de sus creaciones más destacadas, incluida en la boutique del museo, es el chocolate con 'Ají Yuquitania', elaborado junto a comunidades indígenas del Vaupés en una combinación que busca exaltar los sabores nativos de la selva.

o

Además de Francia, Fruto de Cacao exporta sus productos a Canadá y Suiza, en aras de continuar apostando por la internacionalización de su propuesta.

Junto a Fruto de Cacao, también participaron en la exposición otras marcas colombianas con vínculos profundos con la Amazonía, como Selva Inmensa, productora de ajíes amazónicos del Vaupés, y Feroz, especializada en salsas picantes con ingredientes endémicos.

Temas relacionados:

Chocolate

Empresas

Colombia

Emprendimiento

Emprendedores

Francia

París

Museo

Exposición

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No existe una facultad ni constitucional ni legal en Venezuela para privar arbitrariamente a una persona de la nacionalidad”: experta advierte sobre prácticas autoritarias que podría aplicar el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Trump necesita permiso del Congreso para atacar a carteles de droga por tierra?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Trump no quiere simplemente presionar, sino un cambio de régimen": analistas sobre despliegue militar en el Caribe

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Régimen de Maduro

"EE. UU. apoyará a militares venezolanos que quieran repartirse los US$50 millones por Maduro": excontratista de la CIA

Régimen de Maduro | Foto EFE
Nacionalidad

“No existe una facultad ni constitucional ni legal en Venezuela para privar arbitrariamente a una persona de la nacionalidad”: experta advierte sobre prácticas autoritarias que podría aplicar el régimen de Maduro

Luiz Inácio Lula da Silva y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Sería Zapatero en versión brasileña": Héctor Schamis criticó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se ofreció como mediador entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

USS. Gerald. R. Ford - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Así es por dentro el poderoso portaviones Gerald R. Ford que Donald Trump envió al Caribe cerca de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia
Crisis EE. UU. - Colombia

"Siempre ha querido una confrontación con Donald Trump": Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia, y afirma que Petro se "arrodilló" a Maduro

Pete Hegseth - Foto AFP
Casa Blanca

"Aplastar a los cárteles, detener el veneno y mantener la seguridad de EE.UU."; la nueva estrategia del Departamento de Guerra contra el narcotráfico

María Corina Machado - Foto AFP
María Corina Machado

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Trionda/ Selección venezolana - Fotos EFE
La Vinotinto

Salen a la luz imágenes de jugador de La Vinotinto con el nuevo balón del Mundial y la nostalgia invade a los aficionados: "lo que pudo ser y no fue"

Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia
Crisis EE. UU. - Colombia

"Siempre ha querido una confrontación con Donald Trump": Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia, y afirma que Petro se "arrodilló" a Maduro

Cristiano Ronaldo/ Matrix - Fotos EFE
Cristiano Ronaldo

Altas expectativas por el gol que Cristiano Ronaldo estaría practicando al mejor estilo de la película Matrix

Planeta Tierra - Foto Canva
Planeta Tierra

¿Podría desaparecer el oxígeno de la Tierra? La Nasa advierte con una predicción inesperada

Petro arremete contra Trump | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Pete Hegseth - Foto AFP
Casa Blanca

"Aplastar a los cárteles, detener el veneno y mantener la seguridad de EE.UU."; la nueva estrategia del Departamento de Guerra contra el narcotráfico

María Corina Machado - Foto AFP
María Corina Machado

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda