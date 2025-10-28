El chocolate de país sudamericano fue seleccionado para hacer parte de una importante exposición internacional que tiene lugar en París

El chocolate de un país sudamericano fue seleccionado para hacer parte de una importante exposición internacional que tiene lugar en París, Francia en el Musée du Quai Branly o Museo del muelle Branly - Jacques Chirac.

La muestra, que empezó desde el 30 de septiembre del presente año, estará disponible en ese lugar hasta el 18 de enero de 2026 con una combinación de propuestas artísticas, culturales y gastronómicas.

VEA TAMBIÉN Dos trabajadores quedaron atrapados en un tanque de chocolate en una fábrica en EE.UU. o

El evento busca romper con los estereotipos y visiones simplificadas de una importante región mundial y dar protagonismo a las voces de los pueblos indígenas, al tiempo que explora los posibles futuros para su conservación.

Se trata de la exposición internacional 'Amazonía: Creaciones y futuros indígenas', que busca exaltar el legado y la visión de los pueblos indígenas amazónicos.

El chocolate artesanal de la marca colombiana 'Fruto de Cacao' fue elegido para hacer parte de la importante muestra gracias al trabajo conjunto con su distribuidor exclusivo en Francia.

VEA TAMBIÉN Sobreviven tres al accidente de avión en Amazonas: El piloto y seis yanomami entre las víctimas fatales o

Durante una feria especializada, compradores de la boutique del museo descubrieron sus productos y se sintieron atraídos por la historia detrás de cada chocolate, el diseño de los empaques y su conexión con el territorio colombiano.

La marca fue invitada entonces a formar parte de la selección de productos que acompañan la exposición, donde destacó su origen artesanal y enfoque sostenible.

"En Fruto de Cacao buscamos compartir un pedacito de Colombia a través de nuestros chocolates: nuestros productos combinan calidad, donde mezclamos sabores auténticos locales y nuestros empaques están inspirados en la diversidad cultural y natural del país", afirma Silvana Noguera, Fundadora de Fruto de Cacao, en un comunicado de la compañía.

La empresa aseguró en ese mismo escrito que "no solo se trata de rendir homenaje a nuestra tierra, sino también de apoyar el talento y la cultura local, desarrollando una marca que lleva profundamente arraigada la identidad colombiana".

La marca, cabe precisar, se especializa en la producción artesanal de chocolate bajo el modelo conocido como 'bean to bar' (del grano a la barra), en el que utiliza cacao fino de aroma cultivado en regiones amazónicas como el Meta y el Putumayo.

Todo el proceso, desde la selección del grano hasta el moldeado de la barra, se realiza en pequeños lotes, sin mezclas industriales ni aditivos innecesarios, para conservar la identidad del cacao colombiano, de acuerdo con lo expuesto por el departamento de comunicaciones de la empresa.

Una de sus creaciones más destacadas, incluida en la boutique del museo, es el chocolate con 'Ají Yuquitania', elaborado junto a comunidades indígenas del Vaupés en una combinación que busca exaltar los sabores nativos de la selva.

VEA TAMBIÉN Esta es la región sudamericana en la que empresa de ChatGPT planea construir un megacentro de datos sin precedentes para la inteligencia artificial o

Además de Francia, Fruto de Cacao exporta sus productos a Canadá y Suiza, en aras de continuar apostando por la internacionalización de su propuesta.

Junto a Fruto de Cacao, también participaron en la exposición otras marcas colombianas con vínculos profundos con la Amazonía, como Selva Inmensa, productora de ajíes amazónicos del Vaupés, y Feroz, especializada en salsas picantes con ingredientes endémicos.