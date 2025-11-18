NTN24
Martes, 18 de noviembre de 2025
Claudia Sheinbaum

Sheinbaum se opuso tajantemente a eventual ataque de EE. UU. contra carteles en suelo mexicano: "en la última intervención se llevó la mitad del territorio"

noviembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
La presidenta se refirió al conflicto armado entre los dos países entre 1846 y 1848.

Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se opuso a las declaraciones de Estados Unidos sobre un posible ataque en suelo mexicano contra cárteles de la droga.

La sugerencia la hizo su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien se pronunció en medio de dudas y teorías sobre el despliegue de sus Fuerzas Armadas en el Caribe.

Al responder a una pregunta sobre si aprobaría una operación antidrogas estadounidense en el país vecino, Trump afirmó: "¿Lanzaría ataques en México para detener (el tráfico de) drogas? Está bien para mí. Lo que sea necesario para detener las drogas".

Pese a esto, Sheinbaum vuelve a chocar contra Trump y se opuso de manera tajante. "No va a ocurrir", dijo la presidenta durante su habitual rueda de prensa matutina.

La mandataria recordó que en varias ocasiones su gobierno ha rechazado la presencia de tropas estadounidenses en suelo mexicano, incluso en llamadas telefónicas con Trump.

"Nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero, y hay colaboración y hay coordinación, pero ni hay subordinación, ni podemos permitir una intervención", añadió Sheinbaum.

"La última vez que Estados Unidos vino a México con una intervención se llevó la mitad del territorio", añadió, en referencia al conflicto armado entre los dos países entre 1846 y 1848.

Sheinbaum dijo que su gobierno tiene un acuerdo de colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, en el que, aseguró, "queda muy claro el respeto a la soberanía" de México.

Los amagos de Trump ocurren tras varios ataques estadounidenses contra lanchas presuntamente cargadas de droga en el Pacífico y el Caribe, además de la incesante presión sobre el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

En paralelo, el Gobierno de Sheinbaum mantiene negociaciones con la administración de Trump para evitar la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas.

