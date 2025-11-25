"Desnutrición aguda": el drama silencioso en Venezuela que se equipara al escenario del 2016
La desnutrición infantil sufrió un incremento este año en las comunidades pobres de Venezuela, según un estudio realizado por la organización Cáritas.
El informe denominado Boletín Sistema de Alerta, Monitoreo y Atención Nutricional (SAMAN), señala que los principales afectados son menores de cinco años de edad que viven en situación de vulnerabilidad y pobreza crítica.
Las cifras señalan que específicamente 29,5% de 2.502 niños evaluados por la organización, padecen desnutrición aguda o están en riesgo de desarrollarla.
42% de los casos corresponden a niños menores de 2 años de edad, 9,1% presentan desnutrición aguda y 20,4% están en riesgo nutricional.
El informe abarcó 20 estados y 56 municipios de Venezuela, y determinó que en 8 estados del país 59% de las familias atraviesan privación en cantidad y calidad de los alimentos, mientras que 32% recurre a pedir comida o acudir a servicios externos para alimentarse.
Caritas además resalta que 76% de los encuestados utilizó sus ahorros para costear alimentos básicos, por lo que alertó que la situación podría equipararse a la crisis alimentaria de 2016.
La inflación en Venezuela llegó al 130.000% anual en 2018, la cresta de un período hiperinflacionario de cuatro años que cerró en 2021.
En 2024 fue de 48%, según Nicolás Maduro, aunque desde octubre de ese año el Banco Central no publica el indicador. Sin embargo, economistas apuntan a un alza incluso por encima del 800%, mientras los ciudadanos sortean a diario el embate de la devaluación de la moneda y el alza de precios.