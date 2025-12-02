NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Martes, 02 de diciembre de 2025
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Portavoz del Departamento de Defensa revela planificación preparada mientras hijo de Trump confirma ultimátum presidencial al mandatario venezolano tras conversación telefónica.

Kingsley Wilson, portavoz del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, confirmó este martes que existe un plan de contingencia listo para activarse si Maduro deja el poder.

"El departamento tiene un plan de contingencia para todo. Somos una organización de planificación", dijo.

De acuerdo con la portavoz, si ocurriera algo en cualquier parte del mundo, "el Pentágono tendría una respuesta planificada y preparada".

"Por lo tanto, estamos a disposición del presidente, nuestro comandante en jefe, para hacer lo que sea necesario si se nos solicita. Y eso será en lo que este departamento seguirá centrándose y preparándose en lo que respecta a las operaciones en curso en la región del Comando Sur", aseguró.

Esto ocurre después de la breve conversación telefónica que Maduro sostuvo con el presidente estadounidense, Donald Trump, el 21 de noviembre, durante la cual el mandatario norteamericano rechazó varias de las peticiones del líder chavista.

La comunicación tuvo lugar tras meses de presión creciente por parte de Washington, que incluyó ataques a presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe, reiteradas advertencias de Trump sobre una posible expansión de operaciones militares dentro de territorio venezolano y la clasificación del Cártel de los Soles como grupo terrorista extranjero.

o

De acuerdo con varias fuentes consultadas por la agencia Reuters, Maduro expresó a Trump que estaría dispuesto a abandonar Venezuela si él y su familia recibían garantías de inmunidad legal total, lo que implicaba eliminar todas las sanciones impuestas por Estados Unidos y cerrar un caso clave que enfrenta ante la Corte Penal Internacional.

También habría pedido la eliminación de las sanciones contra más de un centenar de integrantes de su gobierno, varios de ellos señalados por Washington por violaciones de derechos humanos, narcotráfico o corrupción.

Planteó, entre otras cosas, que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera un gobierno temporal antes de convocar nuevas elecciones.

Ante tal panorama, Trump rechazó esas solicitudes, dándole a Maduro el plazo de una semana para abandonar el país rumbo al destino que eligiera acompañado de su familia.

Temas relacionados:

Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos

Donald Trump

Nicolás Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay 600 objetivos con los que se hará uso progresivo de fuerza": Simonovis ante presión sobre Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué acciones frente a Venezuela podrían darse tras crucial reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Estas son las condiciones que puso Maduro para dejar el poder, según Reuters; Trump solo aceptó su salida inmediata y el plazo ya venció

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro bailando durante pronunciamiento en Caracas - Foto AFP
Nicolás Maduro

⁠Congresista de EE. UU. califica a Maduro de "payaso de circo pedorro" luego del polémico baile con el que se burló de las advertencias de Trump

USS Gerald R. Ford - Foto AFP/ Pete Hegseth en su llegada al portaviones - Foto captura de video de X: @DOWResponse
Portaviones

El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

Gustavo Petro - EFE
Polémica

¿Cuáles son las implicaciones que tiene para el Gobierno de Colombia que el CNE haya sancionado administrativamente la campaña ‘Petro Presidente’?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro bailando durante pronunciamiento en Caracas - Foto AFP
Nicolás Maduro

⁠Congresista de EE. UU. califica a Maduro de "payaso de circo pedorro" luego del polémico baile con el que se burló de las advertencias de Trump

USS Gerald R. Ford - Foto AFP/ Pete Hegseth en su llegada al portaviones - Foto captura de video de X: @DOWResponse
Portaviones

El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

Gustavo Petro - EFE
Polémica

¿Cuáles son las implicaciones que tiene para el Gobierno de Colombia que el CNE haya sancionado administrativamente la campaña ‘Petro Presidente’?

La exministra de Minas y presidenta del Banco Popular, María Fernanda Suárez.
Banco

Presidenta del Banco Popular revela el número de clientes que tiene de "más de 100 años" y analiza "las nuevas longevidades" en Colombia

Expertos hablan sobre legalidad del despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

"Este régimen por fin tiene miedo y está atemorizado": analista en seguridad tras anuncio de Trump de operaciones terrestres "muy pronto" contra el narcotráfico

Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro lamentó la muerte de los seis menores reclutados por las disidencias de las FARC en medio de un operativo del Ejército

Cristiano Ronaldo y Donald Trump | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Así fue captado encuentro inesperado de Cristiano Ronaldo con Donald Trump en la Casa Blanca

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre