Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

Kingsley Wilson, portavoz del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, confirmó este martes que existe un plan de contingencia listo para activarse si Maduro deja el poder.

"El departamento tiene un plan de contingencia para todo. Somos una organización de planificación", dijo.

De acuerdo con la portavoz, si ocurriera algo en cualquier parte del mundo, "el Pentágono tendría una respuesta planificada y preparada".

"Por lo tanto, estamos a disposición del presidente, nuestro comandante en jefe, para hacer lo que sea necesario si se nos solicita. Y eso será en lo que este departamento seguirá centrándose y preparándose en lo que respecta a las operaciones en curso en la región del Comando Sur", aseguró.

Esto ocurre después de la breve conversación telefónica que Maduro sostuvo con el presidente estadounidense, Donald Trump, el 21 de noviembre, durante la cual el mandatario norteamericano rechazó varias de las peticiones del líder chavista.

La comunicación tuvo lugar tras meses de presión creciente por parte de Washington, que incluyó ataques a presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe, reiteradas advertencias de Trump sobre una posible expansión de operaciones militares dentro de territorio venezolano y la clasificación del Cártel de los Soles como grupo terrorista extranjero.

De acuerdo con varias fuentes consultadas por la agencia Reuters, Maduro expresó a Trump que estaría dispuesto a abandonar Venezuela si él y su familia recibían garantías de inmunidad legal total, lo que implicaba eliminar todas las sanciones impuestas por Estados Unidos y cerrar un caso clave que enfrenta ante la Corte Penal Internacional.

También habría pedido la eliminación de las sanciones contra más de un centenar de integrantes de su gobierno, varios de ellos señalados por Washington por violaciones de derechos humanos, narcotráfico o corrupción.

Planteó, entre otras cosas, que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera un gobierno temporal antes de convocar nuevas elecciones.

Ante tal panorama, Trump rechazó esas solicitudes, dándole a Maduro el plazo de una semana para abandonar el país rumbo al destino que eligiera acompañado de su familia.