NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Ponte al Día

¿Vive más de 10 años sin papeles y tiene hijos ciudadanos?: experto en migración explica qué opciones existen para regularizar su estatus sin salir del país

noviembre 26, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Migrantes | Foto Canva
Migrantes | Foto Canva
Existen posibles opciones para ajustar su estatus, incluso si lleva años viviendo en condiciones irregulares.

Si usted es una persona que lleva más de diez años viviendo sin papeles en Estados Unidos, tiene hijos nacidos en el país y mantiene un historial limpio, aún podría acceder a opciones para ajustar su estatus sin tener que salir del territorio estadunidense.

El abogado Héctor Benítez, de la firma Benme Legal, explica cuáles son las rutas disponibles dependiendo de las circunstancias familiares y migratorias.

1. Petición por matrimonio con ciudadano estadunidense

Benítez señala que la vía más directa ocurre cuando existe un vínculo con un ciudadano americano. “Si tiene una pareja con un ciudadano americano, indistintamente de que se hay quedado legal usted va a poder regularizarla”, afirma.

o

De igual manera, agrega que los hijos nacidos en Estados Unidos se convierten en una opción cuando alcanza la edad requerida: “Si sus hijos ya tienen más de 21 años, sus hijos también lo van a pedir legalmente en los Estados Unidos, indistintamente que se haya quedado todo ese tiempo en condición de ilegalidad”.

2. Cancellation of removal: una alternativa para ilegales

Para quienes ingresaron ilegalmente y no han podio regularizarse, existe la figura conocida como cancellation of removal, conocida en español como cancelación de deportación.

En esta opción, Benítez asegura que “esta cancelación de la deportación tiene exigencias muy complejas, no es que sea tarea sencilla lograr un resultado positivo”.

El mecanismo puede aplicarse “cuando la persona no ha sido sometida a un proceso de deportación previo y puede demostrar que su salida afectaría profundamente a un familiar calificado en situación vulnerable”, resalta Benítez.

Adicionalmente, este tipo de vínculos es clave para justificar “porqué le deben permitir quedarse para poder continuar apoyando a un familiar que está en una situación de complejidad”, comenta el experto.

3. Parole in place: herramienta adicional

Esta opción es usada principalmente para familias vinculadas al servicio militar estadunidense. Solo aplica cuando la persona tiene “hijos, esposos o familiares que de alguna u otra manera han formado parte activa o son veteranos en el contexto del mundo militar”.

o

El Parole in place permite que el gobierno entienda “jurídicamente que tu entrada fue legal, aunque haya sido ilegal desde el punto de vista fáctico”. Con esa entrada considerada como legal, enfatiza, se habilita concretar una petición familiar dentro del país.

  • Requisitos esenciales para aplicar al Parole

Benítez advierte que para solicitar el parole se deben cumplir condiciones estrictas: “no haber cometido delito, ser una persona de conducta moral y contar con ese familiar calificado, si tienes esos elementos, vas a poder plantear el parole exactamente”.

Asesoría legal para los migrantes

La firma Benme Legal ofrece orientación permanente a través de su línea de contacto 786 558 5625 o su página web www.benmelegal.com, donde brindan información actualizada sobre los procesos migratorios.

Temas relacionados:

Ponte al Día

Inmigrantes

Migrantes

Ley

ciudadanía

Estados Unidos

Latinos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hoy la seguridad nacional está en vilo": Diego Molano sobre escándalo en Colombia que salpica a militares con disidencias de las FARC

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Venezolanos varados en aeropuerto de España a horas de que venza el plazo que el régimen de Maduro dio a las aerolíneas para reanudar operaciones

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan posible es que Maduro acepte una llamada con Trump en medio de la presión militar en el Caribe?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Ejército de EE. UU.
Despliegue militar

¿Cuál es el poder bélico de las aeronaves de EE. UU. que han sobrevolado cerca de las costas de Venezuela?

Represión en Venezuela

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Operación Lanza del Sur

"Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar": coronel retirado de EE. UU. tras sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela

Donald Trump, Vladímir Putin y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Ejército ruso

“Si EE. UU. decide invadir Venezuela, dudo que tropas rusas estén involucradas, el apoyo va a ser con suministro de armas”: Luis Fleischman

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Es un premio a la lucha incansable de los venezolanos": lanzan campaña para celebrar el Nobel de María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Juan González, exasesor del expresidente estadounidense Joe Biden. (EFE)
Juan González

Estas son las pruebas de Human Rights Foundation que involucran a Juan González, exasesor de Biden, en un posible conflicto de intereses con Venezuela

Huracán Melissa
Cuba

El "extremadamente peligroso" huracán Melissa tocó tierra en Cuba tras dejar a Jamaica convertida en "zona de desastre"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Juan González, exasesor del expresidente estadounidense Joe Biden. (EFE)
Juan González

Estas son las pruebas de Human Rights Foundation que involucran a Juan González, exasesor de Biden, en un posible conflicto de intereses con Venezuela

Museo Pelé | Foto: AFP
Pelé

Un legado que busca ser heredado: padre de Neymar anuncia la compra de la marca de Pelé

Huracán Melissa
Cuba

El "extremadamente peligroso" huracán Melissa tocó tierra en Cuba tras dejar a Jamaica convertida en "zona de desastre"

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

Reconocido narrador mexicano lamentó la salida de James Rodríguez de Club León: “su fútbol fue incomprendido”

Maduro y portaaviones Gerald Ford. (EFE)
Despliegue militar

"Se le va cerrando el círculo al señor Maduro; tiene a Turquía, Irán y Rusia para irse": coronel retirado de la Armada de los Estados Unidos

Portaaviones USS Gerald Ford entra al Caribe
Despliegue militar

El grupo de ataque del imponente portaviones Gerald R. Ford ingresa al mar Caribe para sumarse a la operación Lanza del Sur

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre