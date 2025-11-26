¿Vive más de 10 años sin papeles y tiene hijos ciudadanos?: experto en migración explica qué opciones existen para regularizar su estatus sin salir del país

Si usted es una persona que lleva más de diez años viviendo sin papeles en Estados Unidos, tiene hijos nacidos en el país y mantiene un historial limpio, aún podría acceder a opciones para ajustar su estatus sin tener que salir del territorio estadunidense.

El abogado Héctor Benítez, de la firma Benme Legal, explica cuáles son las rutas disponibles dependiendo de las circunstancias familiares y migratorias.

1. Petición por matrimonio con ciudadano estadunidense

Benítez señala que la vía más directa ocurre cuando existe un vínculo con un ciudadano americano. “Si tiene una pareja con un ciudadano americano, indistintamente de que se hay quedado legal usted va a poder regularizarla”, afirma.

De igual manera, agrega que los hijos nacidos en Estados Unidos se convierten en una opción cuando alcanza la edad requerida: “Si sus hijos ya tienen más de 21 años, sus hijos también lo van a pedir legalmente en los Estados Unidos, indistintamente que se haya quedado todo ese tiempo en condición de ilegalidad”.

2. Cancellation of removal: una alternativa para ilegales

Para quienes ingresaron ilegalmente y no han podio regularizarse, existe la figura conocida como cancellation of removal, conocida en español como cancelación de deportación.

En esta opción, Benítez asegura que “esta cancelación de la deportación tiene exigencias muy complejas, no es que sea tarea sencilla lograr un resultado positivo”.

El mecanismo puede aplicarse “cuando la persona no ha sido sometida a un proceso de deportación previo y puede demostrar que su salida afectaría profundamente a un familiar calificado en situación vulnerable”, resalta Benítez.

Adicionalmente, este tipo de vínculos es clave para justificar “porqué le deben permitir quedarse para poder continuar apoyando a un familiar que está en una situación de complejidad”, comenta el experto.

3. Parole in place: herramienta adicional

Esta opción es usada principalmente para familias vinculadas al servicio militar estadunidense. Solo aplica cuando la persona tiene “hijos, esposos o familiares que de alguna u otra manera han formado parte activa o son veteranos en el contexto del mundo militar”.

El Parole in place permite que el gobierno entienda “jurídicamente que tu entrada fue legal, aunque haya sido ilegal desde el punto de vista fáctico”. Con esa entrada considerada como legal, enfatiza, se habilita concretar una petición familiar dentro del país.

Requisitos esenciales para aplicar al Parole

Benítez advierte que para solicitar el parole se deben cumplir condiciones estrictas: “no haber cometido delito, ser una persona de conducta moral y contar con ese familiar calificado, si tienes esos elementos, vas a poder plantear el parole exactamente”.

