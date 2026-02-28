El Comando Central de Estados Unidos revela imágenes de impresionantes unidades militares usadas en ataques contra el régimen de Irán y de objetivos destruidos

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) reveló en sus redes sociales nuevas imágenes de las unidades militares usadas y algunos de los objetivos impactados en los ataques que, en conjunto con Israel, realizaron contra Irán.

“Inició la Operación Furia Épica el 28 de febrero, por orden del presidente de Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses y sus aliados comenzaron a atacar objetivos a la 1:15 a. m. ET para desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, priorizando las ubicaciones que representaban una amenaza inminente”, indició el CENTCOM.

Además, mencionó que los objetivos incluían las instalaciones de mando y control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, las capacidades de defensa aérea iraníes, los sitios de lanzamiento de misiles y drones, y los aeródromos militares.

"El presidente ordenó una acción contundente, y nuestros valientes soldados, marineros, aviadores, infantes de marina, guardianes y guardacostas están respondiendo a la llamada", declaró el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

Tras la oleada inicial de ataques estadounidenses y sus aliados, las fuerzas del CENTCOM informaron que se defendieron con éxito de cientos de ataques con misiles y drones iraníes. “No se han reportado bajas estadounidenses ni heridos en combate”. “Los daños a las instalaciones estadounidenses fueron mínimos y no han afectado las operaciones”, remarcó.

“Las primeras horas de la operación incluyeron municiones de precisión lanzadas desde aire, tierra y mar. Además, la Fuerza de Tarea Scorpion Strike del CENTCOM empleó drones de ataque unidireccionales de bajo costo por primera vez en combate”, precisó.

Reseñó que “la Operación Furia Épica implica la mayor concentración regional de potencia de fuego militar estadounidense en una generación”.

“Como declaró el presidente, nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní. El presidente ordenó acciones contundentes. Las fuerzas del CENTCOM están asestando un golpe contundente e implacable”, comentó, a su vez, en una publicación en sus redes sociales.

Estados Unidos atacó este sábado junto a Israel objetivos del régimen iraní. El presidente Donald Trump afirmó que los ataques son de “gran envergadura” y que buscan “reducir a nada” la marina iraní.

"Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina", dijo el mandatario, quien vestía una gorra blanca con las siglas USA. Y añadió: "Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní".

Por su parte el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo en X que su país hizo parte de la operación. "Mis hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel, hace poco tiempo, Israel y Estados Unidos se embarcaron en una operación para eliminar la amenaza existencial que plantea el régimen terrorista de Irán", comentó.

Ante el ataque, Irán respondió con lanzamientos de misiles y drones contra bases de Estados Unidos en la región.