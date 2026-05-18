Dura derrota para el Partido Socialista de Pedro Sánchez en las elecciones regionales de Andalucía

El Partido Socialista de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, registró el domingo una nueva derrota ante la derecha en las elecciones de Andalucía, la región más poblada del país, en unos comicios seguidos con mucha atención antes de las legislativas nacionales del próximo año.

Tras las recientes derrotas regionales en Extremadura, Aragón y Castilla y León, los socialistas encajaron otra debacle en Andalucía, su gran feudo durante 40 años, hasta 2019, donde el conservador Partido Popular (PP) volvió a ganar los comicios, aunque dependerá del apoyo de la formación de derecha Vox.

Con el 99,90% de los votos escrutados, el PP conquistó 53 de los 109 escaños del Parlamento de esta extensa región de casi nueve millones de habitantes, lo que supone cinco menos que hace cuatro años cuando sí logró la mayoría absoluta.

Por detrás, el Partido Socialista encabezado por María Jesús Montero, exvicepresidenta del gobierno de Sánchez, se quedó en 28 diputados, dos menos que hace cuatro años, lo que le hunde al que sería su peor resultado histórico en la región.

Por su parte, Vox se quedó con el tercer lugar, aumentando así un diputado (pasó de 14 a 15) y recuperando un rol estratégico para negociar la tercera investidura a la que aspira el candidato del PP, y actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Una de las grandes sorpresas de la noche fue el marcado ascenso del partido andalucista de izquierda Adelante Andalucía, que pasó de 2 a 8 diputados convirtiéndose en la cuarta fuerza regional.

"Los andaluces nos han dado un mandato claro (...) y es que sigamos transformando Andalucía", celebró Moreno Bonilla, quien ahora tendrá que negociar con Vox para llegar a su tercer mandato.

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El PP ha acordado gobiernos de coalición con Vox en Extremadura y Aragón, y no ha descartado una colaboración a nivel nacional si las próximas elecciones generales, previstas para 2027, terminan sin mayorías claras.

La abultada derrota de la exministra Montero supone un nuevo golpe para los socialistas de Sánchez, que pese a su activa imagen internacional, está sin embargo en horas bajas en su país, con escándalos de corrupción que afectan a familiares y antiguos colaboradores cercanos.