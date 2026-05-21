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Jueves, 21 de mayo de 2026
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Cuba

Corte Suprema de EE. UU. reabre demanda contra compañías de cruceros por actividades en Cuba

mayo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Corte Suprema | Foto AFP
Corte Suprema | Foto AFP
La demanda fue presentada bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, normativa que permite a ciudadanos y empresas de Estados Unidos reclamar compensaciones por propiedades confiscadas en Cuba después de 1959.

Este jueves, la Corte Suprema asestó un duro golpe a las mayores compañías de cruceros del mundo, al reabrir una demanda en la que son acusados de haber realizado negocios con bienes confiscados por el régimen de Cuba cuando atracaban sus barcos en la Habana.

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La decisión fue adoptada por ocho votos contra uno y contó con una opinión mayoritaria redactada por el juez Clarence Thomas. La única magistrada en votar en contra fue Elena Kagan.

El caso involucra a compañías como Royal Caribbean Group, Carnival Corporation & plc, Norwegian Cruise Line y MSC Cruise, señaladas de utilizar muelles en el puerto de La Habana que pertenecían a la empresa de Estados Unidos Havana Docks Corporation antes de ser nacionalizados por el régimen de Fildel Castro.

La demanda fue presentada bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, normativa que permite a ciudadanos y empresas de Estados Unidos reclamar compensaciones por propiedades confiscadas en Cuba después de 1959.

Las navieras habían logrado previamente que una corte de apelaciones anulara millonarias condenas en su contra, al considerar que los derechos de la empresa demandante habían expirado antes de que las compañías comenzaron a operar en la isla.

Sin embargo, la Corte Supremo determinó que esa interpretación fue incorrecta y sostuvo que la ley permite presentar demandas incluso si los derechos sobre la propiedad ya no estaban vigentes al momento de la actividad comercial.

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Con esta decisión, el caso regresa a instancias inferiores para continuar su trámite, lo que reactiva el litigo contra las compañías de cruceros por el uso de bienes confiscados en Cuba.

Finalmente, cabe resaltar que el fallo se produce en un contexto donde se dio a conocer un día después que el Departamento de Justicia imputara al expresidente cubano Raúl Castro cargos derivados de su presunto papel en el derribo de dos aeronaves civiles en que perdieron la vida cuatro personas, en 1996.

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