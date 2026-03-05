NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Jueves, 05 de marzo de 2026
Donald Trump

Donald Trump realizará este sábado una cumbre con varios presidentes latinoamericanos en Florida pero sin Petro, Lula ni Sheinbaum: de esto hablarán

marzo 5, 2026
Por: Luis Cifuentes
Javier Milei, presidente de Argentina, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Javier Milei, presidente de Argentina, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
El mandatario norteamericano invitó a 12 mandatarios latinoamericanos a una cumbre denominada “Escudo de las Américas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será anfitrión este fin de semana de una cumbre con líderes latinoamericanos denominada “Escudo de las Américas”.

La reunión, que contará con 12 presidentes latinoamericanos, se llevará a cabo este sábado 7 de marzo en Florida.

Así lo dio a conocer en las últimas horas la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien, además, detalló los países invitados por Trump y los cuales harán parte.

o

Este fin de semana, me complace anunciar, el presidente dará la bienvenida a los jefes de Estado de 12 naciones de nuestro hemisferio occidental en Miami, Florida, el sábado”, dijo Leavitt.

En ese sentido, señaló que el objetivo de esta cumbre de América Latina “es promover seguridad, libertad y prosperidad en nuestra región”.

“Los siguientes países estarán presentes: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago y tal vez algunos otros también”, indicó.

Leavitt sostuvo que estos países hacen parte de “una coalición histórica para trabajar juntos y abordar las bandas criminales narcoterroristas, carteles y combatir la migración ilegal masiva”.

o

Entre los países invitados no se encuentran Colombia, Brasil ni México, cuyos presidentes de izquierda se han enfrentado a Donald Trump. Tampoco fue invitado el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

Gustavo Petro, Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, mandatarios de izquierda, han tenido desacuerdos con Donald Trump en temas migratorios y de política internacional. El más reciente descontento fue la captura de Nicolás Maduro en una operación de fuerzas norteamericanas el pasado 3 de enero.

En cambio, sí lo harán mandatarios como Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, Luis Abinader de República Dominicana, Nayib Bukele de El Salvador, entre otros.

Por Chile, estará el presidente electo Antonio Kast, quien asumirá en el cargo el 11 de marzo.

Temas relacionados:

Donald Trump

Cumbre

Narcotráfico

Luiz Inácio Lula Da Silva

Gustavo Petro

Claudia Sheinbaum

Florida

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles e imágenes de las operaciones contra el régimen de Irán: ¿se hunde la capacidad militar de la tiranía?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es la amenaza más grande que tiene la humanidad hoy": ex vicealcaldesa de Jerusalén sobre ataques del régimen de Irán a países vecinos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el impresionante ataque a un buque de guerra iraní en el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Pedro Sánchez | Foto: EFE
Gobierno de España

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

El buque iraní Soleimani - AFP
Ataque al régimen de Irán

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani": secretario de Guerra de Estados Unidos confirma ataque contra embarcación más importante de la Armada del régimen iraní

Más de Política

Ver más
Nayib Bukele y José Jerí. (EFE)
Nayib Bukele

Nayib Bukele deja inquietante mensaje en reacción a la destitución del presidente José Jerí: "Perú es clave"

Claudia Sheinbaum, presidente de México / FOTO: EFE
México

¿Es necesaria la reforma electoral propuesta por la presidente de México, Claudia Sheinbaum?

Gustavo Petro | Foto EFE
Gustavo Petro

"Me preguntó por Delcy": presidente Petro reveló detalles de su reunión con Trump y se refirió al futuro de Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Barack Obama y Donald Trump - Foto AFP
Extraterrestres

Presidente Trump se refiere a las declaraciones de Obama sobre los extraterrestres: "dio información clasificada, cometió un gran error"

Jugadores del Benfica y del Real Madrid - AFP
Fútbol

Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció sobre caso de racismo hacia Vinícius Jr. en la Champions League

Catherine O’Hara, actriz - Foto AFP
Actriz

Revelan la causa de muerte de Catherine O’Hara, la actriz que interpretó a la mamá de Kevin McCallister en ‘Mi Pobre Angelito’

Nayib Bukele y José Jerí. (EFE)
Nayib Bukele

Nayib Bukele deja inquietante mensaje en reacción a la destitución del presidente José Jerí: "Perú es clave"

James Rodríguez, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez

Director deportivo del Minnesota United pone en duda la titularidad de James Rodríguez en el equipo; lo ve como un “súper suplente”

Pasaporte colombiano - Foto EFE
Pasaporte

Así sería el diseño del nuevo pasaporte en Colombia tras imágenes mostradas por el presidente Petro

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"En Venezuela la libertad se está administrando como un chantaje": Orlando Moreno, coordinador de Vente Venezuela, sobre excarcelaciones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre