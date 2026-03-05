Donald Trump realizará este sábado una cumbre con varios presidentes latinoamericanos en Florida pero sin Petro, Lula ni Sheinbaum: de esto hablarán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será anfitrión este fin de semana de una cumbre con líderes latinoamericanos denominada “Escudo de las Américas”.

La reunión, que contará con 12 presidentes latinoamericanos, se llevará a cabo este sábado 7 de marzo en Florida.

Así lo dio a conocer en las últimas horas la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien, además, detalló los países invitados por Trump y los cuales harán parte.

“Este fin de semana, me complace anunciar, el presidente dará la bienvenida a los jefes de Estado de 12 naciones de nuestro hemisferio occidental en Miami, Florida, el sábado”, dijo Leavitt.

En ese sentido, señaló que el objetivo de esta cumbre de América Latina “es promover seguridad, libertad y prosperidad en nuestra región”.

“Los siguientes países estarán presentes: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago y tal vez algunos otros también”, indicó.

Leavitt sostuvo que estos países hacen parte de “una coalición histórica para trabajar juntos y abordar las bandas criminales narcoterroristas, carteles y combatir la migración ilegal masiva”.

Entre los países invitados no se encuentran Colombia, Brasil ni México, cuyos presidentes de izquierda se han enfrentado a Donald Trump. Tampoco fue invitado el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

Gustavo Petro, Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, mandatarios de izquierda, han tenido desacuerdos con Donald Trump en temas migratorios y de política internacional. El más reciente descontento fue la captura de Nicolás Maduro en una operación de fuerzas norteamericanas el pasado 3 de enero.

En cambio, sí lo harán mandatarios como Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, Luis Abinader de República Dominicana, Nayib Bukele de El Salvador, entre otros.

Por Chile, estará el presidente electo Antonio Kast, quien asumirá en el cargo el 11 de marzo.