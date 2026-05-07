El Kremlin decreta tregua temporal con Ucrania para el desfile del Día de la Victoria

El Kremlin anunció este jueves que comenzaría un alto el fuego de dos días con Ucrania a partir de medianoche, destinado a cubrir su patriótico desfile del 9 de mayo que celebra el “Día de la Victoria”.

Moscú ha advertido a diplomáticos extranjeros en Kiev que atacará la capital ucraniana si Ucrania se dirige a sus conmemoraciones del 9 de mayo.

"Sí, estamos hablando del 8 y 9 de mayo", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, cuando la AFP le preguntó si el alto el fuego entraría en vigor a partir de medianoche.

Al preguntarle sobre el alto el fuego ucraniano del 6 de mayo una contraoferta de Kiev, que ha desestimado la exigencia de Moscú de cesar la lucha para el desfile del 9 de mayo como "cinismo absoluto". Peskov dijo: "No hubo reacción rusa a esto."

Peskov afirmó que los servicios de seguridad rusos se estaban preparando para el evento del sábado, "especialmente dada la amenaza terrorista" procedente de Ucrania.

Cabe resaltar que Kiev ha atacado ciudades rusas con drones hasta los Urales en los últimos días. Peskov también afirmó que frente a los eventos, "se están implementando para garantizar la seguridad de los ciudadanos, lo cual es una prioridad absoluta", afirmó.

En ese contexto, Moscú ha reducido su desfile del 9 de mayo que marca la victoria de 1945 sobre la Alemania nazi, mientras Ucrania avanzaba más profundamente en Rusia. Ha retirado el material militar del evento por primera vez en casi 20 años.

Por otro lado, el ministerio de Defensa ruso informó el jueves que sus fuerzas habían destruido casi 350 drones ucranianos durante la noche, días antes de que Moscú celebrara conmemoraciones de la Segunda Guerra Mundial y en medio de llamamientos contrapuestos de ambas partes para un alto el fuego temporal.

Ucrania había anunciado una tregua unilateral el 6 de mayo, una petición ignorada por el ejército moscovita que continuó sus ataques durante todo el día y la noche.

La propuesta de Kiev fue una contraoferta después de que el presidente ruso Vladímir Putin pidiera una tregua para cubrir el 9 de mayo, cuando Rusia marca la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y organiza un gran desfile militar en la Plaza Roja.

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Unos 347 drones ucranianos fueron destruidos entre las 18:00 GMT y las 04:00 GMT, según informó el ministerio de defensa ruso en un comunicado. Por su parte, Rusia disparó 102 drones contra Ucrania durante la noche, según informó la fuerza aérea de Kiev en un comunicado.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había criticado a Rusia por ignorar la llamada a detener el fuego y dejó abierta la posibilidad de lanzar ataques masivos contra Rusia durante las celebraciones del sábado.