NTN24
Jueves, 07 de mayo de 2026
Jueves, 07 de mayo de 2026
Conflicto

El Kremlin decreta tregua temporal con Ucrania para el desfile del Día de la Victoria

mayo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Ucrania y Rusia | Fotos EFE
Ucrania y Rusia | Fotos EFE
Moscú ha advertido a diplomáticos extranjeros en Kiev que atacará la capital ucraniana si Ucrania se dirige a sus conmemoraciones del 9 de mayo.

El Kremlin anunció este jueves que comenzaría un alto el fuego de dos días con Ucrania a partir de medianoche, destinado a cubrir su patriótico desfile del 9 de mayo que celebra el “Día de la Victoria”.

o

Moscú ha advertido a diplomáticos extranjeros en Kiev que atacará la capital ucraniana si Ucrania se dirige a sus conmemoraciones del 9 de mayo.

"Sí, estamos hablando del 8 y 9 de mayo", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, cuando la AFP le preguntó si el alto el fuego entraría en vigor a partir de medianoche.

Al preguntarle sobre el alto el fuego ucraniano del 6 de mayo una contraoferta de Kiev, que ha desestimado la exigencia de Moscú de cesar la lucha para el desfile del 9 de mayo como "cinismo absoluto". Peskov dijo: "No hubo reacción rusa a esto."

Peskov afirmó que los servicios de seguridad rusos se estaban preparando para el evento del sábado, "especialmente dada la amenaza terrorista" procedente de Ucrania.

Cabe resaltar que Kiev ha atacado ciudades rusas con drones hasta los Urales en los últimos días. Peskov también afirmó que frente a los eventos, "se están implementando para garantizar la seguridad de los ciudadanos, lo cual es una prioridad absoluta", afirmó.

En ese contexto, Moscú ha reducido su desfile del 9 de mayo que marca la victoria de 1945 sobre la Alemania nazi, mientras Ucrania avanzaba más profundamente en Rusia. Ha retirado el material militar del evento por primera vez en casi 20 años.

Por otro lado, el ministerio de Defensa ruso informó el jueves que sus fuerzas habían destruido casi 350 drones ucranianos durante la noche, días antes de que Moscú celebrara conmemoraciones de la Segunda Guerra Mundial y en medio de llamamientos contrapuestos de ambas partes para un alto el fuego temporal.

Ucrania había anunciado una tregua unilateral el 6 de mayo, una petición ignorada por el ejército moscovita que continuó sus ataques durante todo el día y la noche.

La propuesta de Kiev fue una contraoferta después de que el presidente ruso Vladímir Putin pidiera una tregua para cubrir el 9 de mayo, cuando Rusia marca la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y organiza un gran desfile militar en la Plaza Roja.

o

Unos 347 drones ucranianos fueron destruidos entre las 18:00 GMT y las 04:00 GMT, según informó el ministerio de defensa ruso en un comunicado. Por su parte, Rusia disparó 102 drones contra Ucrania durante la noche, según informó la fuerza aérea de Kiev en un comunicado.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había criticado a Rusia por ignorar la llamada a detener el fuego y dejó abierta la posibilidad de lanzar ataques masivos contra Rusia durante las celebraciones del sábado.

Temas relacionados:

Conflicto

Rusia

Ucrania

Ataques

Cese al Fuego

Armas

Fuerzas Militares

Nazi

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Director de la OIEA confirma a NTN24 que enriquecimiento de uranio del régimen de Irán está detenido, pero la amenaza es latente y depende de las negociaciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Han estado recuperando confianza, es decir, recuperando cinismo y sadismo": Héctor Schamis sobre el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (AFP)
ELN

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Rafael Grossi, director de la OIEA
Uranio

Director de la OIEA confirma a NTN24 que enriquecimiento de uranio del régimen de Irán está detenido, pero la amenaza es latente y depende de las negociaciones

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, miembros del régimen venezolano - Foto: EFE
Héctor Schamis

"Han estado recuperando confianza, es decir, recuperando cinismo y sadismo": Héctor Schamis sobre el régimen venezolano

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello (EFE)
Régimen venezolano

Advierten operación en el régimen de Venezuela que serviría a Delcy Rodríguez para quedarse en el poder

Donald Trump, presidente de EE. UU. junto al vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio - EFE
OEA

"Hay que decirle a Estados Unidos que se está equivocando con su velocidad": Washington Abdala sobre plan de transición política en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Irán | Foto AFP
Irán

"Amenaza real": Arnold André, canciller de Costa Rica, sobre declaración como terroristas de grupos vinculados a Irán

Donald Trump | Foto EFE
Irán - EEUU

“No quieren sentarse a conversar porque no hay un acuerdo en una propuesta”: Experto sobre negociaciones entre EE. UU. y el régimen de Irán

Daniel Ortega (AFP)
Daniel Ortega

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, apuntó contra Trump y aseguró que "no está en sus cinco sentidos"

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump dice que mantendrá buques, aeronaves y militares cerca de Irán hasta que no se dé un "acuerdo real"

Sebastián Montoya - Foto EFE
Automovilismo

El apellido de Juan Pablo Montoya vuelve a rugir: Sebastián, su hijo, busca este fin de semana su propia historia en Miami desde la Fórmula 2

Irán | Foto AFP
Irán

"Amenaza real": Arnold André, canciller de Costa Rica, sobre declaración como terroristas de grupos vinculados a Irán

Donald Trump | Foto EFE
Irán - EEUU

“No quieren sentarse a conversar porque no hay un acuerdo en una propuesta”: Experto sobre negociaciones entre EE. UU. y el régimen de Irán

Final del Sudamericano Sub-17 entre Colombia y Argentina - Foto: EFE
Selección Colombia

Jugadores de la Selección Colombia Sub-17 respondieron con fotografía a los dichos de los argentinos tras final del Campeonato Sudamericano

Daniel Ortega (AFP)
Daniel Ortega

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, apuntó contra Trump y aseguró que "no está en sus cinco sentidos"

Miguel Henrique Otero y Félix Plasencia / FOTO: EFE - captura de video
Félix Plasencia

Miguel Otero reacciona a lo dicho por Félix Plasencia: “El país no ha cambiado casi nada en términos de represión y democracia”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre