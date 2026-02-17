NTN24
José Jerí

El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí quien había asumido el cargo tras la salida de Dina Boluarte

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
El Congreso de Perú destituyó al presidente del país, José Jerí, quien se había juramentado en el cargo más importante del país apenas cuatro meses atrás.

“Esto a raíz de las reuniones no registradas que tuvo con el empresario de origen chino Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado”, explicó el medio local El Comercio sobre los motivos que impulsaron su destitución.

Jerí fue destituido tras enfrentar siete mociones de censura presentadas en su calidad de titular del Congreso.

o

Su cargo en el Congreso, según informó el medio peruano, para el que fue elegido el 26 de julio del 2025, le permitió jurar como mandatario por sucesión constitucional “tras la vacancia de Dina Boluarte, el 10 de octubre de ese mismo año”.

El Parlamento aprobó la admisión a trámite de las siete mociones de censura en contra de Jerí. Estas fueron acumuladas y votadas en conjunto.

La estadística demuestra que la presidencia peruana devino en un trabajo de alto riesgo en la última década. En ese lapso, solo uno de siete mandatarios completó su mandato.

El origen de la inestabilidad se remonta a las elecciones de 2016, cuando estalló un choque de poderes entre un poder Legislativo fuerte y un Ejecutivo débil, situación que se mantiene debido a la fragmentación y falta de consenso político.

El capítulo más reciente lo protagonizó Jerí, destituido este martes y quien estuvo en el cargo desde el 10 de octubre. En ese entonces era jefe del Congreso y asumió la presidencia interina tras la destitución de Dina Boluarte.

Del grupo de siete presidentes, cuatro fueron destituidos por el Congreso, dos renunciaron antes de correr la misma suerte y solo uno completó su mandato interino.

