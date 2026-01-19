NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
Lunes, 19 de enero de 2026
Persecución

Hija de Edmundo González hizo una denuncia pública en la que expresa que su esposo es “víctima de un proceso penal sin pruebas”

enero 19, 2026
Por: Natalya Baquero González
Mariana González y su esposo Rafael Tudares Fotos: AFP y X @MarianaGTudares
Mariana González y su esposo Rafael Tudares Fotos: AFP y X @MarianaGTudares
En medio del proceso que enfrenta su pareja Tadures Bracho, Mariana señala que fue víctima de tres extorsiones, tanto de personas cercanas al régimen como a la iglesia.

Este lunes, Mariana González de Tudares, hija del presidente democrático de Venezuela, Edmundo González Urrutia, hizo pública una denuncia en la que señala que su esposo, Rafael Tudares Bracho, que se encuentra detenido de manera arbitraria por parte del régimen venezolano desde hace más de un año, es “víctima de proceso penal sin pruebas”.

El proceso penal al que hace referencia González de Tudares es a la condena de 30 años a la que fue sometido su pareja en diciembre 2025, por parte de la dictadura chavista, por presuntos delitos de "terrorismo y conspiración".

Un hecho que Mariana cataloga como un “fraude a la justicia y a los derechos humanos” de Rafael, ya que en torno a su proceso penal “no existen pruebas en su contra”, una situación que lo convierte en una persona “inocente”.

La hija de González Urrutia manifiesta que a ella jamás se le permitió el acceso al “expediente”, ni tampoco se le permitió “el nombramiento de una defensa privada”.

Asimismo, señala que, aunque su esposo, quien es abogado de profesión, pudo tener acceso a este (expediente) el día del juicio, pudo constatar que “no había pruebas en su contra”, pero a pesar de ello fue condenado sin mediación alguna.

o

Una situación que para Marian González de Tudares “constituye una violación absoluta al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa, consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos”.

La hija del presidente democrático de Venezuela denunció que fue “víctima de tres episodios de extorsión, provenientes tanto de personas vinculadas a autoridades de este país, como de personas relacionadas con la iglesia y de individuos que afirmaban presentar organismos importantes”.

Extorsiones por medio de las cuales le aseguraban que la única manera de que su esposo Rafael Tudares recobrara su libertad era que “obligara” a su padre (Edmundo) “a renunciar a su lucha y su causa”.

Ante esto dejó claro que “ser yerno de Edmundo González Urrutia no es delito”, y que, por lo tanto, esto constituye un caso de “arbitrariedad”.

“Devuélvanme a Rafael. Él pertenece aquí, en casa con sus hijos, con su familia y con su esposa”, sentenció Mariana González de Tudares.

Temas relacionados:

Persecución

Edmundo González

Juicio

Presos políticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La identificación está siendo complicada": subinspector y portavoz de la Unión Federal de Policía en Madrid sobre fallecidos en colisión de dos trenes en Andalucía

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Una familia criminal al mando de Venezuela": analistas sobre reuniones del hijo de Maduro con guerrilleros en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos en medio de la vigilia que se realizaba en El Helicoide

Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Más de Actualidad

Ver más
Protestas en Irán / FOTO: EFE
Irán

“Muchos iraníes apuntan a una intervención por parte de Estados Unidos”: experta sobre la represión del régimen contra las protestas en el país

El mensaje de Zelenski a Trump tras la captura de Maduro - Fotos: AFP
Volodímir Zelenski

El mensaje de Volodímir Zelenski a Trump tras los hechos ocurridos en Venezuela: "Se puede tratar a los dictadores de esa manera”

Foto: Nicolás Maduro llega a Nueva York
Cae Maduro en Venezuela

Estas son las primeras imágenes de Nicolás Maduro en suelo estadounidense tras su captura en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Amaia Montero | Foto: EFE
Música

"Regalo para los seguidores de La Oreja de Van Gogh para empezar el 2026": fans aplauden primera canción de la banda tras regreso de Amaia Montero

Protestas en Irán / FOTO: EFE
Irán

“Muchos iraníes apuntan a una intervención por parte de Estados Unidos”: experta sobre la represión del régimen contra las protestas en el país

El mensaje de Zelenski a Trump tras la captura de Maduro - Fotos: AFP
Volodímir Zelenski

El mensaje de Volodímir Zelenski a Trump tras los hechos ocurridos en Venezuela: "Se puede tratar a los dictadores de esa manera”

Diosdado Cabello - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Estados Unidos ha estado en contacto con Diosdado Cabello incluso desde antes de la captura de Maduro: le advirtió que no reprimiera a opositores, según Reuters

Cristiano Ronaldo/ Elon Musk - Fotos EFE
Elon Musk

La mesurada reacción de Elon Musk al nuevo premio que recibió Cristiano Ronaldo con esplendoroso galardón que se parece a la Copa del Mundo

Foto: Nicolás Maduro llega a Nueva York
Cae Maduro en Venezuela

Estas son las primeras imágenes de Nicolás Maduro en suelo estadounidense tras su captura en Venezuela

Choque de trenes en el sur de España. (AFP)
España

Aumenta a cerca de 40 muertos y más de 100 heridos el balance del choque de dos trenes en el sur de España

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre