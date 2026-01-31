Estados Unidos nombra nueva jefa para la misión diplomática en Venezuela

Llega a Caracas Laura Dogu, la nueva jefa de misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela. La designación de Dogu estuvo enmarcada en el proceso de colaboración entre la administración de Donald Trump y el régimen de Delcy Rodríguez, tras la caída de Nicolás Maduro.

Dogu dirige la oficina del departamento de Estado que gestiona las relaciones con Venezuela, suspendidas desde 2019 y sucede en el cargo a John McNamara, encargado de negocios desde febrero de 2025.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos confirmó la liberación de todos sus ciudadanos detenidos en Venezuela o

Además de encargada de negocios de la unidad de asuntos para Venezuela, Dogu es asesora de política exterior del jefe del estado mayor conjunto, el general Dan Caine.

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado por fuerzas estadounidenses durante una operación el 3 de enero, que incluyó bombardeos a la capital y otras regiones cercanas.

Delcy Rodríguez heredó el poder e inmediatamente dio un vuelco a la histórica relación hostil con Washington: cedió control en el petróleo, una exigencia del presidente Donald Trump, pero también anunció una amnistía general y el cierre de la cárcel del Helicoide, denunciado como un centro de torturas.

La embajadora Laura Dogu encabeza la misión estadounidense, aunque en principio su rol será como encargada de negocios.