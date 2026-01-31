NTN24
Sábado, 31 de enero de 2026
Sábado, 31 de enero de 2026
Venezuela

Estados Unidos nombra nueva jefa para la misión diplomática en Venezuela

enero 31, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Laura Dogu, la nueva jefa de misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela / FOTO: EFE
Laura Dogu, la nueva jefa de misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela / FOTO: EFE
Laura Dogu, la nueva jefa diplomática nombrada por la administración Trump, ya se encuentra en Caracas para asumir su nuevo rol.

Llega a Caracas Laura Dogu, la nueva jefa de misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela. La designación de Dogu estuvo enmarcada en el proceso de colaboración entre la administración de Donald Trump y el régimen de Delcy Rodríguez, tras la caída de Nicolás Maduro.

Dogu dirige la oficina del departamento de Estado que gestiona las relaciones con Venezuela, suspendidas desde 2019 y sucede en el cargo a John McNamara, encargado de negocios desde febrero de 2025.

o

Además de encargada de negocios de la unidad de asuntos para Venezuela, Dogu es asesora de política exterior del jefe del estado mayor conjunto, el general Dan Caine.

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado por fuerzas estadounidenses durante una operación el 3 de enero, que incluyó bombardeos a la capital y otras regiones cercanas.

Delcy Rodríguez heredó el poder e inmediatamente dio un vuelco a la histórica relación hostil con Washington: cedió control en el petróleo, una exigencia del presidente Donald Trump, pero también anunció una amnistía general y el cierre de la cárcel del Helicoide, denunciado como un centro de torturas.

La embajadora Laura Dogu encabeza la misión estadounidense, aunque en principio su rol será como encargada de negocios.

Temas relacionados:

Venezuela

Administración Trump

Relaciones diplomáticas

Estados Unidos

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Diosdado Cabello tiene sus días contados”: Héctor Schamis sobre el plan de transición que se está llevando a cabo en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Bukele responde a cuestionamientos por presuntas violaciones de derechos humanos en CECOT: “¿Por qué son la prioridad única de las organizaciones?”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Explosiones en Venezuela

Régimen de Maduro señala a Estados Unidos de las explosiones en Caracas y otras partes de Venezuela

Sergio Díaz-Granados, presidente de la CAF - Foto EFE
Foro Económico Internacional CAF

"La fórmula del éxito está en el diálogo": Sergio Díaz-Granados, presidente de la CAF, durante la apertura oficial del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Explosiones en Venezuela

Régimen de Maduro señala a Estados Unidos de las explosiones en Caracas y otras partes de Venezuela

Sergio Díaz-Granados, presidente de la CAF - Foto EFE
Foro Económico Internacional CAF

"La fórmula del éxito está en el diálogo": Sergio Díaz-Granados, presidente de la CAF, durante la apertura oficial del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Cambio Climático - Foto Canva
Calentamiento Global

Datos oficiales confirman que 2025 fue uno de los años más cálidos registrados

Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Qué pistas da Trump sobre futuro de Venezuela tras captura de Maduro con revelación de personas que estarán "a cargo" del país?

Miguel Díaz-Canel | Foto AFP
Régimen cubano

ONG asegura que el régimen cubano reforzó la vigilancia digital “vulnerando directamente el derecho a la privacidad” del pueblo

Aeropuerto de Barajas, Madrid - Foto: EFE
Visado

Unión Europea advierte que reforzará seguimiento y podría tomar "medidas restrictivas" a las exenciones de visas de las que gozan países como Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre