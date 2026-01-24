NTN24
Sábado, 24 de enero de 2026
Acuerdo comercial

Expertos analizan la actual relación entre México y Estados Unidos en cuanto al acuerdo comercial T-MEC

enero 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
Los analistas Andrés Pascoe, Roberto Rock y Alberto Bello hablaron en Mesa de Periodistas sobre la actual relación de México y Estados Unidos en medio de las medidas de seguridad y el acuerdo comercial.

Sobre el reciente envío de criminales mexicanos hacia Estados Unidos, que se da en medio de medidas de seguridad y acuerdo comercial, el periodista y director de México 5, Andrés Pascoe, considera que “no tenía opción; lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es tratar de navegar aguas sumamente complejas; estamos lidiando con un presidente que es errático, lo que hemos estado viendo con Venezuela, lo que hemos visto con Groenlandia, que un día es una cosa y otro día es otra cosa, sí es para tener cuidado y andar con pies de plomo”.

Pascoe espera que esta acción, por parte de la mandataria mexicana con la nación norteamericana, “les permita llegar a una negociación más plácida del Tratado Libre de Comercio”.

Por su parte, Roberto Rock, director general del grupo La Silla Rota, cree que “el gobierno de la presidente Sheinbaum está siendo muy presionado por parte de Washington”.

o

En tanto, para Alberto Bello surge el cuestionamiento de "¿De qué está pidiendo EE.UU.?", en medio de las negaciones que se adelantarán sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Bello considera que la administración norteamericana debe estar “pidiendo cosas más complicadas, que el gobierno mexicano en esa negociación hay cosas que sí concede y otras que no”.

