"El crimen sigue mandando": Zair Mundaray describe quién es el sucesor de Vladimir Padrino López

Zair Mundaray, abogado penalista y criminalista, y exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público Venezolano, señaló en La Tarde de NTN24 que es evidente que "el crimen sigue mandando" en Venezuela tras conocerse que Gustavo González López será el sucesor de Vladimir Padrino López, destituido este miércoles por Delcy Rodríguez, como ministro de Defensa del régimen.

"A lo interno, cualquier movimiento de la fuerza armada en este momento que haya pensado 'hay que movernos hacia la reinstitucionalización', por el contrario, lo que hace es frenarse y decir 'bueno, pero es que el crimen sigue mandando', y no solo el crimen sigue mandando, tenemos al frente ahora a uno de los representantes más excelsos de la criminalidad organizada venezolana", dijo Mundaray.

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El abogado penalista consideró que el régimen venezolano "no deja" que sus ciudadanos "sean felices ni por un momento" al tomar este tipo de medidas luego de que, por ejemplo, en las calles del país sudamericano se estuviera celebrando el título como campeones del Clásico Mundial de Béisbol obtenido por Venezuela.

"Siempre están en una constante maquinación, ideación de cómo sostenerse en el poder y eso no hay que desecharlo por más poder que tengan los Estados Unidos y por más presión que esté haciendo (…) el tema es cómo vendieron o quiénes sirvieron de intermediarios para decir que esta persona puede generar un cambio a favor de la reinstitucionalización. Ahí hay un problema", expresó Mundaray.

Para el abogado penalista, González López además podría estar colaborando con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en una interacción que "no toque los intereses personales de él ni los de Delcy Rodríguez" debido a que "son tantas las estructuras criminales que están en pugna por el poder".

Entretanto, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las ONG con más renombre en el país, considera que la designación de González López como ministro de Defensa del régimen "mantiene intacta la estructura represiva de Venezuela" y calificó la acción como el "reciclaje de la impunidad".