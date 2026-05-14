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Jueves, 14 de mayo de 2026
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SpaceX pone fecha al lanzamiento de Starship V3, el cohete más alto y potente jamás construido para misiones en Marte

mayo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Starship V3 | Foto @SpaceX
Starship V3 | Foto @SpaceX
Durante la reentrada del Starship, tendrá múltiples propósitos en el espacio, entre ellos el despliegue de 22 simuladores de Starlink.

La organización del hombre más rico del mundo, SpaceX de Elon Musk, ha anunciado a través de su página web que su cohete de tercera generación, Starship V3 ya tiene fecha de lanzamiento.

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El despegue marca el duodécimo vuelo de prueba de Starship, con el cohete más alto y potente jamás construido para misiones a la Luna y Marte.

Este vuelo no solo representa un nuevo desarrollo en el área aeroespacial, sino que presentará la nueva generación de vehículos Starship y Super Heavy, impulsados por la “próxima evolución del motor Raptor, que “despegarán desde una plataforma de lanzamiento de nuevo diseño en Starbase”.

El objetivo de la prueba de vuelo será demostrar cada una de las nuevas piezas en el entorno de vuelo por primera vez y cada pieza arquitectónica de la Starship que presentará rediseños significativos para permitir una reutilización completa y rápida que incorpore el historial de años de desarrollos y pruebas.

Etapas de la misión

Durante la reentrada del Starship, tendrá múltiples propósitos en el espacio, entre ellos el despliegue de 22 simuladores de Starlink, de tamaño similar a los satélites Starlink de próxima generación.

Los otros dos satélites tendrán como objetivo escanear el escudo térmico de Starship y transmitirán imágenes a los operadores para probar métodos de análisis de la preparación del escudo térmico de Starship para su regreso al sitio de lanzamiento.

Losetas de Starship se pintaron de blanco para simular losetas faltantes y servir como objetivos de imagen de prueba, etc.

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Por último, la nave realizará acciones experimentales como maniobra para poner a prueba los límites estructurales de los flaps traseros del vehículo y una maniobra de inclinación dinámica para similar la trayectoria que regreso a futuras misiones de regreso a la Base Estelar.

Fecha, hora y transmisión

El lanzamiento está previsto para el martes 19 de mayo, y la ventana se abrirá a las 17:30 (hora central), la transmisión comenzará unos 30 minutos antes del despegue. El contenido en vivo podrá disfrutarlos en la red social X de SpaceX.

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