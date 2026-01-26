NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

El dirigente político venezolano Víctor Borjas se puso un disfraz de peluche para sorprender a sus hijas tras ser excarcelado

enero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Protestas por presos políticos en Venezuela - EFE
Víctor Borjas fue detenido por el régimen venezolano el pasado 9 de enero de 2025 en Maracaibo mientras participaba en una manifestación en apoyo al presidente electo, Edmundo González.

Tras ser excarcelado, el dirigente venezolano de Voluntad Popular (VP) Víctor Borjas, les dio una emotiva sorpresa a sus hijas luego de permanecer un año detenido por el régimen de Nicolás Maduro.

Borjas fue excarcelado este domingo de la cárcel de Tocorón, uno de los centros penitenciarios más peligrosos de Venezuela.

Luego de ser dejado en libertad, el dirigente político venezolano les preparó una emotiva sorpresa a sus hijas, con quienes se reencontró en su hogar en el estado de Zulia.

El expresionero político llegó a su casa disfrazado dentro de un peluche gigante logrando sorprender a sus dos pequeñas, quienes no dudaron en abrazarlo cuando se dieron cuenta de que era su papá.

En el video que se ha vuelto viral en redes escucha que alguien dice: "es un regalo para ustedes" y tras esto, Borjas se quita la cabeza del peluche y abraza a las pequeñas.

En el abrazo, las dos niñas se muestran visiblemente conmocionadas y emocionadas por el reencuentro con su padre, a quien no veían desde hace un año.

Al video reaccionó Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular diciendo: "Ese momento, la ilusión de cada preso y de cada uno de los hijos de los presos, grande, Víctor".

Víctor Borjas fue detenido por el régimen venezolano el pasado 9 de enero de 2025 en Maracaibo mientras participaba en una manifestación en apoyo al presidente electo, Edmundo González.

Desde ese entonces tanto su familia como activistas de derechos humanos del país pedían su liberación, la cual se dio como parte del anuncio de excarcelaciones hecho por el régimen hace unas semanas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
