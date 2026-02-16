NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Perú

El presidente interino de Perú José Jerí niega cualquier delito antes de un voto de destitución del Congreso

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
José Jerí, presidente interino del Perú - Foto: AFP
La votación se realizará en momentos en que Perú se prepara para celebrar elecciones presidenciales y legislativas el 12 de abril.

José Jerí, presidente interino del Perú, negó cualquier delito durante su gestión al frente de la jefatura de Estado de su país.

o

En la víspera de un voto de destitución en el Congreso, Jerí aseguró que puede ejercer el cargo pese a dos investigaciones en su contra.

"Yo no he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la presidencia de la República", declaró el ejecutivo recientemente.

El parlamento peruano, en ese sentido, se reunirá este martes en sesión extraordinaria para debatir una eventual destitución tras reunir las 78 firmas necesarias para convocar al pleno en período de receso.

o

Jerí, de 39 años, es señalado de "inconducta funcional y falta de idoneidad" para ejercer el cargo.

El Ministerio Público de la nación andina le inició el viernes una nueva investigación preliminar por su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.

En enero, le abrió una primera causa por presunto "tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses" tras conocerse una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.

o

Jerí era jefe del Congreso cuando reemplazó a Dina Boluarte en octubre, a quien el legislativo destituyó.

