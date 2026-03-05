NTN24
Ataque al régimen de Irán

Reino Unido revela nuevo dato sobre el dron que impactó su base en Chipre: "No fue lanzado desde Irán"

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Avión de combate de Chipre | Foto AFP
Avión de combate de Chipre | Foto AFP
Posterior al ataque, Reino Unido reforzó sus defensas en la región e incorporó nuevos sistemas militares en Chipre mientras continúa la investigación de la autoría del ataque.

En la noche del pasado miércoles, el Ministerio de Defensa de Reino Unido, en un comunicado, se refirió al “dron parecido a un Shahed” que tenía como objetivo el pasado lunes la RAF Akrotiri, la base de la Royal Air Force británica emplazada en Chipre. “No fue lanzado desde Irán”, aseguró.

o

El comunicado no señaló más información sobre la autoría de ese ataque, que provocó “daños mínimos” y no dejó ningún herido. Sin embargo, los familiares del personal militar estacionado en la base han sido trasladados como medida de seguridad.

Cabe resaltar que, posterior a aquel ataque, cazas Typhoon y F-35 británicos fueron desplegados para derribar el dron después de que este lograse evadir los sistemas de radar de última generación.

Por otro lado, el Reino Unido aseguró en su documento que “durante las últimas 24 horas” estuvo reabasteciendo los sistemas de defensa aérea de “bases británicas y aliadas” en la región.

“Helicópteros Wildcat de las Fuerzas Aérea, armados con misiles Martlet con capacidad de eliminar amenazas aéreas, llegarán a Chipre en los próximos días”, informaron.

No obstante, el pasado miércoles el Alto Comisionado de Chipre en Reino Unido, Kyriacos Kouros, dijo que los chipriotas estaban “decepcionados” por el nivel de respuesta de información con los residentes después del ataque en la base de la RAF en Akrotiti y la intercepción de drones.

o

Digamos que la gente está decepcionada, la gente tiene miedo, la gente espera más”, expresó en el programa de la BBC.

En ese contexto, el ministro de Defensa británico, John Healey, llegó este jueves a Chipre y escribió en su red social X que “la larga amistad entre el Reino Unido y Chipre sigue siendo sólida frente a las amenazas iraníes”.

Ataque de avión de combate de Israel contra caza del régimen iraní - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el derribo de un avión de combate del régimen iraní por un avión de combate de la Fuerza Aérea de Israel

Foto de referencia
Ecuador

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth | Foto: EFE
Pete Hegseth

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Base militar de EE. UU. Al-Udeid en Catar - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

¿Estados Unidos está actuando "a ciegas" en algunas partes de Oriente Medio tras ataques del régimen de Irán a radares? Coronel retirado analiza

Irak e Irán / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Kurdos iraníes estarían lanzando una ofensiva contra el régimen, según Fox News

