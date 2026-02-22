NTN24
Domingo, 22 de febrero de 2026
Servicio Secreto de Estados Unidos dio de baja a un hombre armado que irrumpió en la residencia de Trump en Florida

febrero 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago - Foto: AFP
Residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago - Foto: AFP
El presidente se encontraba en Washington en el momento del incidente que ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada, hora local.

Un hombre armado que entró ilegalmente en la residencia del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, murió tras ser baleado por fuerzas de seguridad, según informó este domingo el Servicio Secreto de Estados Unidos.

Trump estaba en Washington en el momento del incidente que ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada, hora local.

"Un hombre armado fue abatido a tiros (...) tras ingresar ilegalmente al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago esta mañana", dijo el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, en una publicación en X.

o

El sospechoso, un hombre de unos veinte años, fue observado en la puerta norte de la propiedad de Mar-a-Lago portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible, según informó la agencia en un comunicado.

Los agentes confrontaron al hombre y dispararon luego de que éste levantara su escopeta para apuntar en contra de ellos. Ninguno resultó herido.

o

Durante una rueda de prensa, el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, mostró la fotografía de la escopeta utilizada por el hombre que fue dado de baja y que no ha sido identificado.

