“El diseñador de Adidas fue honesto, quien reconoció que no se usaron los vínculos correctos para acercarse a la comunidad de Oaxaca”: Ixchel Castellón sobre polémica por plagio de diseño mexicano

Durante las últimas semanas, la marca alemana Adidas estuvo en el ojo del huracán debido a la acusación de plagio en uno de sus diseños de sandalias. Se trata del modelo “Oaxaca Slip-On”, modelo el cual fue denunciado por apropiación de cultura, situación ante la cual la empresa tuvo que ofrecer disculpas a la comunidad de Oaxaca de donde es originario este calzado.

Tras esta situación que afectó a una de las tradiciones indígenas del pueblo de Oaxaca, el reconocido diseñador estadounidense Willy Chavarría reconoció su error, que “cometió un error al apropiarse de este diseño” y el no haberlo consultado de manera directa con la población oaxaqueña, la cual con este acto había visto vulnerada su identidad.

Frente a esto, y la presión de las autoridades mexicanas ante este caso de plagio con los huaraches, la directora legal de la marca Adidas en México reconoció el error que se cometió desde la empresa al no haber entablado una relación con la comunidad antes de haber llevado este producto al mercado.

Para conocer más del tema, Ixchel Castellón Piedras, directora del colectivo Oaxaca Cultural, ofreció una entrevista en el programa La Tarde de NTN24 para profundizar el tema.