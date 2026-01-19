NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
Presos políticos

"Él es comerciante y no ha tenido ninguna actividad política": esposa de detenido por ser padre de un dirigente de Vente Venezuela

enero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Julio Velasco, comerciante de 51 años y padre del dirigente nacional de Vente Venezuela Marco Velasco, permanece detenido desde el 2 de septiembre de 2024 bajo acusaciones de terrorismo.

Un caso de presunta persecución política mantiene separada a una familia venezolana desde hace casi cinco meses.

Julio Velasco, comerciante de 51 años y padre del dirigente nacional de Vente Venezuela Marco Velasco, permanece detenido desde el 2 de septiembre de 2024 bajo acusaciones de terrorismo, sin que su esposa haya podido verlo desde entonces.

Mariana Escalona, esposa de Velasco, relató en NTN24 que la detención ocurrió la noche del 2 de septiembre cuando perdieron comunicación con él aproximadamente a las 10 de la noche.

"Se pierde comunicación con él. Manteníamos una comunicación constante y a partir de esa hora no vimos más dónde estaba", explicó Escalona, quien junto a su familia buscó al detenido en hospitales y la morgue sin obtener información.

Según el testimonio de Escalona, la detención fue confirmada cuando Diosdado Cabello mencionó a Velasco en su programa televisivo.

"Diosdado Cabello lo sacó, el ministro lo sacó por un programa, su programa lo mencionó incluso varias veces. A él lo detuvieron por ser el padre de un dirigente político", afirmó.

Escalona detalló que solo pudo llevarle alimentos y ropa durante 15 días cuando estuvo en el centro de reclusión La Quebradita 1.

"Me permitieron solo por 15 días llevarle lo que es la paquetería, que es su comida y su ropa. Luego de esos 15 días me indicaron que no, que él ya no estaba en ese centro de reclusión", relató.

"Me lo niegan, dicen que no, que esto es de policía, que hay pocos funcionarios. Otro día dicen que aquí no tienen a nadie", describió Escalona sobre los intentos de visitar a su esposo.

Velasco ha sido formalmente acusado de terrorismo y presentado ante un juez. Su esposa insiste en que "él es comerciante, él no ha tenido ninguna actividad política, solo es comerciante", subrayó.

