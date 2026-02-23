NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Lunes, 23 de febrero de 2026
Laura Pausini

Graban a Laura Pausini atravesando un momento incómodo con un fan a quien "se le fue la mano"

febrero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Laura Pausini, cantante italiana - Foto: EFE
Laura Pausini, cantante italiana - Foto: EFE
Aunque el gesto pareció ser una equivocación por parte del seguidor, la reacción de la artista fue inmediata.

La reconocida cantante italiana Laura Pausini vivió un momento sumamente incómodo en las afueras del Palacio del Quirinal en Roma, tras una reunión con el presidente de su país.

o

Mientras la artista saludaba y se tomaba fotos con un grupo de seguidores, un fanático que se acercó para posar junto a ella terminó tocándole, aparentemente de forma accidental, uno de sus senos.

Aunque el gesto pareció ser una equivocación por parte del fan, al intentar acomodar el brazo para la fotografía, la reacción de la artista fue inmediata.

Dicho instante quedó registrado en un video donde se ve a la intérprete de ‘se fue’ mostrando tanto sorpresa como agobio.

A pesar de lo sucedido, se sabe que Pausini tiene una forma de ser muy dulce, por ende, prefirió manejar el tema con calma y profesionalismo para continuar con el saludo.

Segundos después de que al hombre “se le fuera la mano” se disculpó con la cantante, aclarando que no hubo mala intención en el roce.

Como era de esperarse, por tratarse de un ícono de la música a escala internacional, el mencionado clip se viralizó en redes sociales como TikTok y X (antes Twitter), generando un debate sobre los límites del espacio personal de los artistas.

o

Laura Pausini es una de las artistas italianas más famosas del mundo debido a su potente voz mezzo-soprano, su éxito internacional desde 1993 y su habilidad para interpretar baladas románticas en múltiples idiomas, especialmente en español.

o

Con más de 70 millones de discos vendidos y premios como Grammy y Latin Grammy, su éxito se consolidó tras ganar el Festival de San Remo con el tema musical "La Solitudine".

Temas relacionados:

Laura Pausini

momento incómodo

Video

Redes sociales

Música

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Mi hijo está irreconocible, ha bajado como 40 kilos y está desorientado": desgarrador testimonio de madre de sargento venezolano preso por el régimen y a quien no acobija la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué son los ‘Therian’ y por qué los humanos se identifican como animales?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza implicaciones de la orden de Trump acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres: "El material que liberen puede traer grandes sorpresas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién era alias ‘El Mencho’ y por qué su abatimiento desencadenó una grave ola de violencia en México?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diosdado Cabello es el principal objetivo de EE. UU. tras la muerte de 'El Mencho': la recompensa por su arresto es la más alta actualmente

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Poderosa tormenta invervanl golpea Nueva York - Foto AFP
Tormenta invernal

Poderosa tormenta invernal que se comporta como un huracán azota la costa este de Estados Unidos con alertas para 65 millones de personas

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. (EFE)
El Mencho

Estados Unidos confirmó que brindó apoyo en el operativo en el que fue abatido ‘El Mencho’ y pidió a sus ciudadanos permanecer resguardados

Alias El Mencho - AFP
México

¿Quién era alias ‘El Mencho’ y por qué su abatimiento desencadenó una grave ola de violencia en México?

Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Más de Entretenimiento

Ver más
Jackie Chan | Foto: EFE
Jackie Chan

Jackie Chan sorprende al mundo al revelar que tiene lista una canción para después de su muerte

Tom Noonan | Foto: EFE
Actor

Luto en el cine: falleció a los 74 años el actor Tom Noonan de cintas como ‘RoboCop’ y ‘El último gran héroe’

Premios Grammy 2024 - Foto de EFE
Premios Grammy

Ellos son los artistas latinos nominados a los Grammy 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro, cabeza del régimen venezolano | Foto EFE
Nicolás Maduro

Así fue la intervención del hijo del dictador Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional del régimen sobre la Ley de Amnistía

Juan Pablo Guanipa - AFP
Ley de Amnistía

Juan Pablo Guanipa anunció su primera actividad en Venezuela tras recuperar su libertad plena

Familiares de presos políticos mantienen prostesta en la cárcel zona 7 de Caracas - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

Así está la situación en la cárcel Zona 7 en medio de huelga de hambre de familiares y presos políticos: desgaste físico, incertidumbre, pero al mismo tiempo resistencia

Jackie Chan | Foto: EFE
Jackie Chan

Jackie Chan sorprende al mundo al revelar que tiene lista una canción para después de su muerte

Ucrania confirma la recuperación de buena parte de su territorio en cinco días - AFP
Ucrania

Ucrania confirma la recuperación de buena parte de su territorio en cinco días

Encuentro entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro - Foto: EFE
Gustavo Petro

Tras captura de Maduro y ante presión de EE.UU., el presidente Petro "dejó de ser un gallito de pelea para convertirse en un cachorrito muy manso": Rafael Nieto

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

En medio de preocupaciones sobre su alcance, la Asamblea Nacional controlada por el régimen de Venezuela retoma debate de Ley de Amnistía

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre