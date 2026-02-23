Graban a Laura Pausini atravesando un momento incómodo con un fan a quien "se le fue la mano"

La reconocida cantante italiana Laura Pausini vivió un momento sumamente incómodo en las afueras del Palacio del Quirinal en Roma, tras una reunión con el presidente de su país.

Mientras la artista saludaba y se tomaba fotos con un grupo de seguidores, un fanático que se acercó para posar junto a ella terminó tocándole, aparentemente de forma accidental, uno de sus senos.

Aunque el gesto pareció ser una equivocación por parte del fan, al intentar acomodar el brazo para la fotografía, la reacción de la artista fue inmediata.

Dicho instante quedó registrado en un video donde se ve a la intérprete de ‘se fue’ mostrando tanto sorpresa como agobio.

A pesar de lo sucedido, se sabe que Pausini tiene una forma de ser muy dulce, por ende, prefirió manejar el tema con calma y profesionalismo para continuar con el saludo.

Segundos después de que al hombre “se le fuera la mano” se disculpó con la cantante, aclarando que no hubo mala intención en el roce.

Como era de esperarse, por tratarse de un ícono de la música a escala internacional, el mencionado clip se viralizó en redes sociales como TikTok y X (antes Twitter), generando un debate sobre los límites del espacio personal de los artistas.

Laura Pausini es una de las artistas italianas más famosas del mundo debido a su potente voz mezzo-soprano, su éxito internacional desde 1993 y su habilidad para interpretar baladas románticas en múltiples idiomas, especialmente en español.

Con más de 70 millones de discos vendidos y premios como Grammy y Latin Grammy, su éxito se consolidó tras ganar el Festival de San Remo con el tema musical "La Solitudine".