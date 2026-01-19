Exvicepresidente de Trump no apoya a Delcy Rodríguez tras captura de Maduro y pide elecciones libres: "Ya sea María (Corina) Machado, u otra persona, el pueblo de Venezuela elegirá la libertad"

Mike Pence, vicepresidente de Donald Trump durante su primera administración en Estados Unidos, se refirió este domingo a la operación militar estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Además, dijo que no apoya a Delcy Rodríguez, exvicepresidente del régimen chavista, quien asumió el poder tras el derrocamiento de Maduro a comienzos de enero.

Durante una entrevista con la Cadena CNN, Pence calificó a la nueva cabeza del régimen como “una líder que no representa el liderazgo adecuado” para el país. “Estoy agradecido de que el presidente Trump desplegara a nuestras fuerzas armadas de élite, la Fuerza Delta, para derrocar a Maduro y traerlo a Estados Unidos para enfrentar la justicia”, dijo.

Y añadió: “Creo que eso fue un paso adelante histórico e importante hacia la restauración de la libertad en ese país. Pero lo que viene después es igual de importante (...) Quiero decir, Delcy Rodríguez no es la líder adecuada para Venezuela en el futuro”.

Aunque Pence reconoció que podría ser necesario un periodo de transición, subrayó que Estados Unidos debería trabajar rápidamente para restaurar la democracia en Venezuela.

“Creo que debería ser el objetivo de Estados Unidos avanzar lo más rápido posible para restaurar las libertades básicas, para restaurar los principios del libre mercado. Hacerlo a través de elecciones libres y justas”, agregó.

En esa misma línea, mencionó a la líder de la democracia de Venezuela y Nobel de Paz 2025: “Y no tengo ninguna duda de que ya sea María (Corina) Machado, u otra persona, el pueblo de Venezuela elegirá la libertad”.

La captura de Maduro tuvo lugar durante la madrugada del 3 de enero durante una operación militar estadounidense que terminó, además, con el arresto de la esposa del dictador, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York en donde se enfrentarán a la justicia del país norteamericano por narcoterrorismo y otros delitos.

Tras el arresto, el presidente Trump dijo que Estados Unidos está “a cargo” del país y sostuvo que un grupo de funcionarios estadounidenses ayudarán a supervisar la participación de Estados Unidos en Venezuela.

Sobre Rodríguez, Trump dijo que podría pagar un precio “mayor que el de Maduro” si “no hace lo correcto”.

Recientemente, específicamente el 14 de enero, el mandatario republicano aseguró que sostuvo una llamada con Rodríguez y dijo que Estados Unidos se la está “llevando muy bien con Venezuela”.