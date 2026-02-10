NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Desaparición

El FBI compartió las primeras imágenes del sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora Savannah Guthrie

febrero 10, 2026
Por: Natalya Baquero González
Primeras imágenes del sospechoso de Nancy Guthrie - Foto: AFP
Primeras imágenes del sospechoso de Nancy Guthrie - Foto: AFP
La madre de la presentadora fue vista por última vez la noche del pasado 31 de enero y desde aquel día se desconoce su paradero.

Este martes, la agencia de investigación de los Estados Unidos, FBI, publicó por primera vez imágenes de videos de vigilancia de la vivienda de Nancy Guthrie en las que muestran a una persona enmascarada en el porche del recinto residencial de la madre de la presentadora televisiva Savannah Guthrie la misma noche en que desapareció.

En los registros fotográficos compartidos se ve a un sujeto enmascarado, con ropa deportiva, guantes gruesos, una mochila y un arma de fuego, la cual llevaba en la pretina del pantalón, acercándose a la puerta principal de la casa de Nancy Guthrie.

De acuerdo con la información compartida por el FBI en su cuenta de X, el hombre manipuló las cámaras de seguridad de la vivienda de la madre de la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, en la madrugada del pasado 1 de febrero.

“Nuevas imágenes publicadas hoy muestran a un individuo armado que aparentemente manipuló la cámara en la puerta principal de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición”, indicó la agencia de investigación.

Asimismo, EL FBI indicó que se encuentran en búsqueda de información que “conduzca a la identidad de este individuo”.

De igual manera, reiteraron que se encuentra activa la “recompensa de hasta $50,000 por información que conduzca a la recuperación de Nancy Guthrie y/o al arresto y condena de cualquier persona involucrada en su desaparición”.

Según la información compartida por el Kash Pastel, director del FBI, los primeros avances de esta investigación que busca dar con el paradero de Nancy han sido posibles gracias al trabajo en conjunto que vienen adelantando entre el “FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima”, los cuales desde el momento de la denuncia “han colaborado estrechamente con nuestros socios del sector privado para continuar recuperando imágenes o grabaciones de video de la casa Nancy Guthrie que pudieran haberse perdido, dañado o inaccesible debido a diversos factores, incluyendo la retirada de las grabadoras”.

Asimismo, Kash dejó claro que estas imágenes en las que se ve al sujeto arribar a la vivienda de la madre de la presentadora Savannah Guthrie se lograron por medio de “datos residuales en el sistema interno”, e insistió que ante cualquier información respecto a este caso se comuniquen “al 1-800-CALL-FBI o visite”.

Cabe resaltar que hasta la fecha la policía no ha identificado a ningún sospechoso o persona de interés, y no está claro si Nancy Guthrie sigue con vida.

Nancy Guthrie, madre de la presentadora de NBC Savannah Guthrie, quien padece de problemas cardiacos y medicación, desapareció en la madrugada del 1 de febrero, momento desde el cual se desconoce su paradero.

Familiares de presos políticos - EFE
Venezuela

"Que sean todos": familiares de presos políticos sin miedo y frente a diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y Pedro Infante

Luis Almagro, dirigente del instituto Casla / FOTO: EFE
Luis Almagro

“Si esperan que los hermanos Rodríguez y Cabello entreguen un proceso de transición limpio, todo el mundo está pecando de iluso”: Luis Almagro sobre Venezuela

Diosdado Cabello/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Régimen venezolano

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Melanie Freites, hermana de Juan Freites / FOTO: Captura de pantalla
Presos políticos en Venezuela

“Tenemos fe de que él también saldrá, pero nos preguntamos porque salen casi todos y él no”: hermana del preso político Juan Freites

Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

"Él es un líder que mueve masas y es lo que le da miedo al régimen": jefe de prensa de la familia Guanipa habla en NTN24 sobre situación de Juan Pablo Guanipa en Venezuela

