Fabián Bustos, el técnico argentino que asumirá la dirección técnica de Millonarios: ¿quién es y qué retos tiene con el conjunto capitalino?

El entrenador argentino de 56 años, Fabián Bustos, ha sido elegido nuevo director técnico de Millonarios, tras la salida de Hernán Torres del equipo capitalino hace unos días.

VEA TAMBIÉN No es por molestias físicas o sanción: diario portugués revela motivo detrás de la enigmática ausencia de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr o

Bustos, con una amplia trayectoria como entrenador, firmó contrato por un año con el conjunto capitalino, con el compromiso de sacar a la escuadra de la crisis deportiva y devolverle el protagonismo a los Albiazules tanto en el fútbol colombiano como en el balompié internacional, teniendo en cuenta que este año tiene participación en la Copa Sudamericana.

“Millonarios FC informa que Fabián Bustos es el nuevo director técnico del equipo profesional masculino. El entrenador argentino asume el mando del ‘Embajador’ por un año”, indicó el club por medio de un comunicado oficial.

¿Quién es Fabián Bustos, nuevo técnico de Millonarios?

Bustos, nacido en Córdoba, Argentina, comenzó su carrera en el mundo del fútbol en 1986, año en que debutó como jugador profesional. Una etapa que duró 20 años y durante la cual representó a varios equipos, tanto de Argentina, Uruguay, Bolivia como de Ecuador.

En el 2009 y tras prepararse como entrenador, asumió su primer reto como técnico, siendo Manta de Ecuador el primer equipo que dirigió de manera oficial. A partir de ese momento, se consolidó en el balompié ecuatoriano, donde lideró escuadras como: Deportivo Quito, Imbabura, Técnico Universitario, Delfin SC y Barcelona SC, siendo estos dos últimos los procesos más prolongados y de mayor éxito.

VEA TAMBIÉN "Nunca vi algo así en mi vida": futbolista colombiano en el exterior fue expulsado tras inédito uso del VAR en polémica decisión tomada durante el entretiempo o

Su paso por Delfín marcó un antes y un después en su proceso como entrenador, tras brindarle el histórico ascenso a la primera división en 2015 y el primer título en la historia para este mismo club en la Liga Serie A de Ecuador en 2019.

Su rendimiento lo llevó a dirigir a Barcelona, escuadra con la que también se proclamó campeón de la Serie A en 2020, hecho que le permitió al conjunto ecuatoriano disputar la Copa Libertadores de 2021, competencia en la que alcanzó la ronda semifinal.

Posteriormente, Fabián Bustos dirigió otros clubes representativos del balompié sudamericano como Santos, América Mineiro, Universitario de Perú, donde fue campeón en 2024, y Olimpia de Paraguay, siendo su último club.

¿Los desafíos de Bustos con Millonarios?

El entrenador argentino llega a las filas del conjunto embajador en uno de los momentos más álgidos del equipo capitalino, que actualmente se encuentra en la parte inferior de la tabla general de la Liga BetPlay Apertura 2026.

En ese sentido, el técnico Fabián Busto, un hombre caracterizado por su liderazgo y visión táctica, tiene como desafío devolverle protagonismo a Millonarios en el rentado local y en la Copa Sudamericana, competencia en la que el próximo 4 de marzo se enfrentará con Atlético Nacional en un juego directo por un cupo a la fase de grupos de este torneo Conmebol.