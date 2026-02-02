NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
Lunes, 02 de febrero de 2026
Fabián Bustos, nuevo entrenador de Millonarios FC - Foto: AFP
Fabián Bustos, nuevo entrenador de Millonarios FC - Foto: AFP
Millonarios

Fabián Bustos, el técnico argentino que asumirá la dirección técnica de Millonarios: ¿quién es y qué retos tiene con el conjunto capitalino?

febrero 2, 2026
Por: Natalya Baquero González
Bustos tiene como desafío sacar a la escuadra capitalina de la crisis deportiva y devolverle el protagonismo a los albiazules tanto en el fútbol colombiano como en el balompié internacional.

El entrenador argentino de 56 años, Fabián Bustos, ha sido elegido nuevo director técnico de Millonarios, tras la salida de Hernán Torres del equipo capitalino hace unos días.

o

Bustos, con una amplia trayectoria como entrenador, firmó contrato por un año con el conjunto capitalino, con el compromiso de sacar a la escuadra de la crisis deportiva y devolverle el protagonismo a los Albiazules tanto en el fútbol colombiano como en el balompié internacional, teniendo en cuenta que este año tiene participación en la Copa Sudamericana.

“Millonarios FC informa que Fabián Bustos es el nuevo director técnico del equipo profesional masculino. El entrenador argentino asume el mando del ‘Embajador’ por un año”, indicó el club por medio de un comunicado oficial.

¿Quién es Fabián Bustos, nuevo técnico de Millonarios?

Bustos, nacido en Córdoba, Argentina, comenzó su carrera en el mundo del fútbol en 1986, año en que debutó como jugador profesional. Una etapa que duró 20 años y durante la cual representó a varios equipos, tanto de Argentina, Uruguay, Bolivia como de Ecuador.

En el 2009 y tras prepararse como entrenador, asumió su primer reto como técnico, siendo Manta de Ecuador el primer equipo que dirigió de manera oficial. A partir de ese momento, se consolidó en el balompié ecuatoriano, donde lideró escuadras como: Deportivo Quito, Imbabura, Técnico Universitario, Delfin SC y Barcelona SC, siendo estos dos últimos los procesos más prolongados y de mayor éxito.

o

Su paso por Delfín marcó un antes y un después en su proceso como entrenador, tras brindarle el histórico ascenso a la primera división en 2015 y el primer título en la historia para este mismo club en la Liga Serie A de Ecuador en 2019.

Su rendimiento lo llevó a dirigir a Barcelona, escuadra con la que también se proclamó campeón de la Serie A en 2020, hecho que le permitió al conjunto ecuatoriano disputar la Copa Libertadores de 2021, competencia en la que alcanzó la ronda semifinal.

Posteriormente, Fabián Bustos dirigió otros clubes representativos del balompié sudamericano como Santos, América Mineiro, Universitario de Perú, donde fue campeón en 2024, y Olimpia de Paraguay, siendo su último club.

¿Los desafíos de Bustos con Millonarios?

El entrenador argentino llega a las filas del conjunto embajador en uno de los momentos más álgidos del equipo capitalino, que actualmente se encuentra en la parte inferior de la tabla general de la Liga BetPlay Apertura 2026.

En ese sentido, el técnico Fabián Busto, un hombre caracterizado por su liderazgo y visión táctica, tiene como desafío devolverle protagonismo a Millonarios en el rentado local y en la Copa Sudamericana, competencia en la que el próximo 4 de marzo se enfrentará con Atlético Nacional en un juego directo por un cupo a la fase de grupos de este torneo Conmebol.

Temas relacionados:

Millonarios

Entrenador

Director técnico

Fútbol colombiano

Copa Sudamericana

Liga BetPlay Dimayor

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Es posible que haya un acercamiento entre el régimen y la oposición en Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Las rejas no me han callado la verdad": Javier Tarazona, activista excarcelado en Venezuela a NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Deportes

Ver más
Jannik Sinner | Foto: AFP
Jannik Sinner

Tenista número dos del mundo habla sobre la sanción que recibió por su polémico caso de dopaje y asegura que ahora es una persona "más fuerte"

Aryna Sabalenka, tenista bieloruusa / FOTO: EFE
Aryna Sabalenka

Lo que dijo Sabalenka cuando le preguntaron por la petición de una tenista ucraniana de prohibir que sus colegas rusas jueguen mientras persista la guerra

Real Madrid en Champions League ante el Benfica - Foto: EFE
Champions League

Así quedaron las llaves de los playoffs de la Champions League: Real Madrid repetirá rival de la última jornada y con el que perdió

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Piden la liberación de Roland Carreño - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Confirman la excarcelación de varios periodistas en Venezuela entre los que se encuentran Roland Carreño y Carlos Julio Rojas

Súper Hércules de la Fuerza Real Aérea Danesa (RDAF) llegando a Groenlandia – Foto AFP
Casa Blanca

Despliegue de militares europeos a Groenlandia tras advertencias de Trump "no tiene ningún impacto", dice la Casa Blanca

Diosdad Cabello, número dos del régimen venezolano / FOTO: EFE
Diosdado Cabello

“Uno se da cuenta que Diosdado, para salvar su pellejo, entregó a Nicolás Maduro”: militar retirado venezolano sobre los diálogos que sostuvo Cabello con EE. UU.

Foto de referencia Canva - F-16
Dinamarca

Después de 46 años, Dinamarca da de baja sus históricos aviones de combate F-16 Fighting Falcon

Jannik Sinner | Foto: AFP
Jannik Sinner

Tenista número dos del mundo habla sobre la sanción que recibió por su polémico caso de dopaje y asegura que ahora es una persona "más fuerte"

Nicolás Maduro | Foto EFE
Presos políticos

Exiliados y víctimas del régimen envían cartas a Maduro en la cárcel para desahogar el dolor y los abusos que dejó la dictadura

Nieve en Estados Unidos / FOTO: EFE
Estados Unidos

Fuerte tormenta de nieve azotó a Carolina del Norte y otros estados del sureste de Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre