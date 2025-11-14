"El hemisferio occidental es el vecindario de los Estados Unidos": excomandante de la Armada de Colombia sobre mensaje que da Washington con la operación Lanza del Sur

En las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos anunció la puesta en marcha de la Operación Lanza del Sur, una misión liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur.

Tras el anuncio, desde la administración Trump ya se han divulgado las primeras imágenes del portaviones Gerald Ford en el Atlántico junto a un bombardero B-52.

Para hablar sobre este tema, el excomandante de la Armada de Colombia, Almirante Hernando Wills conversó con El Informativo de NTN24.

El excomandante comentó durante su entrevista que “el anuncio de traer un grupo de ataque de portaaviones genera una presión adicional en el Caribe”.

Además, explicó que la operación Lanza del Sur es una fuerza de tarea, es decir, que es una fuerza de carácter temporal que “se organiza para atender una situación una crisis especifica y una vez que se cumpla esa misión lo normal es que se disuelva”.

Y que con esto “básicamente indican que el hemisferio occidental es el vecindario de los Estados Unidos”

“El mensaje es que los Estados Unidos van a continuar con este trabajo de evitar el ingreso de drogas a su territorio y de desmantelar a todos los carteles narcoterroristas que hacen presencia en esta región”, añadió.

Y puntualizó que “Estados Unidos utiliza a su armada, a sus fuerzas navales, como una herramienta de poder y de diplomacia”.

Por otra parte, se refirió a la profunda crisis política que hay entre Estados Unidos y Colombia.

El Almirante comentó que: “Colombia debe seguir al lado de su principal estratégico que es Estados Unidos”.