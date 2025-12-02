NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Gustavo Dudamel

Cancelación de vuelos a Venezuela obliga a reprogramar conciertos de Dudamel en España

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Dudamel / Foto tomada de ChrisLee
Hasta ahora unos 33 vuelos internacionales a la semana a Venezuela están suspendidos por decisión de las propias aerolíneas.

Las restricciones de la movilidad aérea internacional en Venezuela han afectado los compromisos del director Gustavo Dudamel en España, donde tenía previsto ofrecer cinco conciertos.

Según la agencia española de noticias EFE, aunque Dudamel estaba este martes en Madrid para la presentación a los medios de un documental, "los problemas con el tráfico aéreo en Venezuela impedían la llegada de todo el equipo para celebrar los conciertos previstos".

o

Washington emitió en días pasados una alerta aérea por la creciente actividad militar estadounidense en el Caribe contra carteles de la droga, incluido el cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

Por eso, unas diez aerolíneas decidieron suspender sus vuelos a Venezuela, entre esas IBERIA, que sostendrá la medida hasta enero.

Dudamel debía dirigir el próximo lunes 8 de diciembre a la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y solo dos días después en L’Auditori de Barcelona.

También estaba previsto un concierto en el Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza el 11 de diciembre, en el Palau de la Música de València el 12 de diciembre y en el Auditorio de la Diputación de Alicante el 13 de diciembre.

o

Ibermúsica informó en redes sociales que se está trabajando con el maestro venezolano para encontrar una nueva fecha.

