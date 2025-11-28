Autor de tiroteo contra guardias nacionales cerca de la Casa Blanca en Washington D.C. será inculpado por asesinato

El afgano Rahmanullah Lakanwal, acusado de disparar contra dos guardias nacionales cerca de la Casa Blanca, será imputado por asesinato tras la muerte de una de las víctimas.

La fiscal federal Jeanine Pirro calificó el ataque como una “emboscada premeditada” y anunció que los cargos se elevarán a asesinato en primer grado.

Por su parte, la fiscal general Pam Bondi afirmó que pedirá la “pena de muerte”.

El ataque ocurrió en la víspera del Día de Acción de Gracias y dejó a dos heridos: Sarah Beckstrom, quien murió posteriormente, y Andrew Wolfe, que sigue en estado crítico. Ambos habían sido desplegados en Washington como parte de un operativo federal contra el crimen.

Mientras autoridades estadounidenses afirman que Lakanwal ingresó al país sin controles adecuados, organizaciones como AfghanEvac sostienen que los afganos fueron sometidos a procesos de verificación rigurosos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue quien anunció la muerte de Beckstrom. El jefe de Estado de la unión americana dijo que Beckstrom “era una joven magnífica y muy respetada".

Al tiempo, mencionó que se había enterado de su fallecimiento poco antes de comenzar una videollamada con las tropas estadounidenses para conmemorar el Día de Acción de Gracias.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI), horas antes del pronunciamiento de Trump, abrió una investigación por presunto terrorismo tras el ataque cometido.

El oficial también señaló que se analiza si el sospechoso pudo haber contado con apoyo de otras personas, ya sea en Afganistán o dentro de Estados Unidos, para perpetrar el crimen.