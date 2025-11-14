NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Despliegue militar

¿La operación Lanza del Sur, con el portaviones Gerald R. Ford en el Caribe, pone contra las cuerdas a Nicolás Maduro?

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
La crisis entre la Casa Blanca y Miraflores se intensificó con la llegada de dicha fortaleza marítima de la unión americana al Caribe.

James Story, exembajador de Estados Unidos en Venezuela, Guillermo Cueto, especialista en contraterrorismo, y Guillermo Pacheco, experto en seguridad, analizan en el programa Ángulo de NTN24 la operación ‘Lanza del Sur’, una misión militar liderada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), anunciada recientemente para intensificar la lucha contra el "narcoterrorismo" en el hemisferio occidental.

o

“Es incuestionable quién ganaría una guerra (entre Estados Unidos y Venezuela). Yo creo que muy pocos se meterían a apoyar a Maduro”, explicó Story en el canal de las Américas.

A su turno, Cueto pronunció: “Estados Unidos está preparado para tomar cualquier opción que haya decidido el presidente Trump, desde el punto de vista militar”.

Pacheco coincidió con los otros panelistas: “Estamos viendo un poder de disuasión. La llegada del portaviones Gerald Ford tiene mensaje a actores estatales y no estatales hostiles”.

o

La noticia de la mencionada operación fue confirmada por Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, quien comunicó el pasado jueves la incursión 'Lanza del Sur' que está relacionada con la lucha de la Casa Blanca contra el narcotráfico originado en Latinoamérica.

Mediante las redes sociales, Hegseth explicó que la operación “estará liderada por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Suramérica, Centroamérica y el Caribe”.

"El presidente Donald Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo", acotó Hegseth.

Sostuvo, en ese sentido, que dicha "misión defiende la patria (EE.UU.), expulsa a los narcoterroristas del hemisferio y protege la patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos".

Esta nueva estrategia militar se da en un momento marcado por la creciente presión de Washington sobre Caracas.

o

La presión de Trump a Maduro se intensificó con llegada al sur del Caribe del USS Gerald Ford, el gigantesco portaviones de la unión americana.

Temas relacionados:

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Trump

Maduro

Cartel de Los Soles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es el comienzo del fin, este noviembre y diciembre, de las tres tiranías trogloditas totalitarias de los tres piratas del Caribe": Tuto Quiroga desde el X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El objetivo es crear un narcoestado en Colombia; ya lo lograron en Venezuela": Andrés Pastrana sobre red mundial del tráfico de drogas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Álvaro Uribe advierte que Colombia podría ser blanco de bombardeos por "albergar terroristas" y la cercanía de Petro con el régimen de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La operación Lanza del Sur, con el portaviones Gerald R. Ford en el Caribe, pone contra las cuerdas a Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Venezuela es el eje del cambio en la región, cae Maduro y la bola de nieve comenzará a moverse": analista sobre otras dictaduras frente al despliegue militar de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Inundaciones Sucre / Foto archivo: Protección Civil
Inundaciones

Desbordamiento de ríos y colapso de puente: Vuelve el alerta en Sucre por lluvias

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - Foto AFP (2)
Gustavo Petro

"En Venezuela pasó y en Colombia está pasando": senadora Paola Holguín compara actitudes de Petro con las de Maduro en medio de una alta tensión con EE.UU.

Huracán Melissa en Cuba - AFP
Huracán

"Hay ciudadanos esperando que les resuelvan problemas de vivienda de huracanes de hace 15 o 20 años": vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba sobre paso de Melissa

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Inundaciones Sucre / Foto archivo: Protección Civil
Inundaciones

Desbordamiento de ríos y colapso de puente: Vuelve el alerta en Sucre por lluvias

Candidatos a la Presidencia de Chile (EFE)
Chile

Recta final para las elecciones en Chile: ¿Quién será el sucesor de Gabriel Boric?

Kim Kardashian aseguró que compartir la custodia de sus hijos con Kanye West ha sido “realmente difícil”
Kim Kardashian

Kim Kardashian reveló en la nueva temporada de su reality que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral y culpó a Kanye West por su estado de salud

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - Foto AFP (2)
Gustavo Petro

"En Venezuela pasó y en Colombia está pasando": senadora Paola Holguín compara actitudes de Petro con las de Maduro en medio de una alta tensión con EE.UU.

Juan Fernando Quintero | Foto: EFE
Juan Fernando Quintero

Así fue la explosiva reacción de Juan Fernando Quintero tras ser sustituido en triunfo de River Plate

Actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, interpretando el personaje de la 'Chilindrina', del programa 'El Chavo del 8' - Foto: EFE
La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves habló del futuro de su personaje ‘La Chilindrina’: “Ya se fue”

Luna llena - Foto: EFE
Astronomía

Astrónomo capta en video extraños destellos en el lado oscuro de la Luna y explica de qué se trata

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre