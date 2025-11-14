¿La operación Lanza del Sur, con el portaviones Gerald R. Ford en el Caribe, pone contra las cuerdas a Nicolás Maduro?

James Story, exembajador de Estados Unidos en Venezuela, Guillermo Cueto, especialista en contraterrorismo, y Guillermo Pacheco, experto en seguridad, analizan en el programa Ángulo de NTN24 la operación ‘Lanza del Sur’, una misión militar liderada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), anunciada recientemente para intensificar la lucha contra el "narcoterrorismo" en el hemisferio occidental.

VEA TAMBIÉN Cuando se anuncia la operación Lanza del Sur, Estados Unidos divulga las primeras imágenes del portaviones Gerald Ford en el Atlántico junto a un bombardero B-52 o

“Es incuestionable quién ganaría una guerra (entre Estados Unidos y Venezuela). Yo creo que muy pocos se meterían a apoyar a Maduro”, explicó Story en el canal de las Américas.

A su turno, Cueto pronunció: “Estados Unidos está preparado para tomar cualquier opción que haya decidido el presidente Trump, desde el punto de vista militar”.

Pacheco coincidió con los otros panelistas: “Estamos viendo un poder de disuasión. La llegada del portaviones Gerald Ford tiene mensaje a actores estatales y no estatales hostiles”.

La noticia de la mencionada operación fue confirmada por Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, quien comunicó el pasado jueves la incursión 'Lanza del Sur' que está relacionada con la lucha de la Casa Blanca contra el narcotráfico originado en Latinoamérica.

Mediante las redes sociales, Hegseth explicó que la operación “estará liderada por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Suramérica, Centroamérica y el Caribe”.

"El presidente Donald Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo", acotó Hegseth.

Sostuvo, en ese sentido, que dicha "misión defiende la patria (EE.UU.), expulsa a los narcoterroristas del hemisferio y protege la patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos".

Esta nueva estrategia militar se da en un momento marcado por la creciente presión de Washington sobre Caracas.

VEA TAMBIÉN Llegada del portaviones Gerald Ford al Caribe sería el comienzo de las “operaciones psicológicas contra Maduro”, según experto o

La presión de Trump a Maduro se intensificó con llegada al sur del Caribe del USS Gerald Ford, el gigantesco portaviones de la unión americana.