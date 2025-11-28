Uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense dio un desgarrador relató de lo que sucedió hace nueve años: “Nadie gritó”

Hace nueve años ocurrió una de las tragedias que más han conmocionado al mundo del deporte, el accidente del avión de Chapecoense.

El 29 de noviembre de 2016 el fútbol vivió uno de sus momentos más grises al conocerse el accidente aéreo que sufrió el club brasileño Chapecoense cuando se dirigía a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana.

En el terrible accidente, que enlutó a toda Sudamérica, solamente sobrevivieron 6 de las 77 personas que iban a bordo del avión.

Hoy, nueve a nueve años, de la tragedia uno de sus sobrevivientes cuenta cómo fue el momento del accidente, y cómo esto definió su vida y carrera.

VEA TAMBIÉN Conmebol oficializó a ciudad colombiana como sede de la final de la Copa Sudamericana 2026 o

El futbolista Alan Ruschel, de 36 años, quien era una de las personas que iban a bordo, contó en entrevista con el medio Marca el minuto a minuto del accidente.

Ruschel reveló que se acuerda que el piloto del avión les avisó que iban a aterrizar, pero nunca pasó.

“Recuerdo que el piloto avisó que íbamos a aterrizar, hicimos una vuelta, otra vuelta, y nada… no aterrizábamos”, señaló.

El jugador de la Juventude de Brasil afirmó que en una de esas vueltas las luces del avión se apagaron y todo quedó en silencio.

“Se apagaron todas las luces del avión, quedó todo en silencio. Nadie gritó, no hubo pánico, solo esa sensación de ¿qué está pasando?”, sentenció.

Luego de esto fue cuando vino la turbulencia fuerte, sonó la alarma dentro de la aeronave y ahí “a no me acuerdo de más nada. Supongo que fue el momento del impacto”.

Alan también explicó que el plantel de Chapecoense ya había viajado en el avión del accidente, sin embargo, si les pareció sospechoso toda “la burocracia” que había para poder usarlo.

Pero en ese momento no le pusieron tanto problema porque “todo era nuevo para el club”, ya que era la primera vez que Chapecoense jugaba una copa internacional.

“Todo era un sueño para nosotros. Nadie pensó nunca que podría pasar lo que pasó”, aseguró el jugador.

El deportista comentó que como era un viaje largo quería viajar solo, por lo que se dirigió a los asientos de atrás para poder dormir.

No obstante, sus planes se vieron interrumpidos cuando un periodista se sentó junto él, por lo que prefirió irse a sentar con su compañero Jackson Follmann, quien también sobrevivió.

Ruschel señaló en la entrevista que no se acuerda de absolutamente nada de lo que pasó al momento del rescate.

“Me lo contaron después, cuando volví a Colombia y hablé con las personas que me rescataron. Ellos me dijeron que yo estaba en estado de shock, que pedía que llamaran a mi padre, que entregué mis documentos, mi alianza; pero yo no recuerdo nada de eso”.

VEA TAMBIÉN Periodista afirma que el Manchester United contratará a futbolista colombiano de 17 años por el que desembolsará un millón de dólares o

Alan, que estuvo en coma, detalló no tenía dimensión de lo que había pasado y cuando despertó solamente preguntó por sus compañeros, pero nadie le decía nada.

“Cuando finalmente me contaron lo que había pasado me quedé bloqueado, sin reaccionar. Fue un shock muy grande”, contó.

También reveló que visitó a sus dos otros compañeros sobrevivientes Neto y Follmann, sobre todo al guardameta que era su amigo desde la infancia.

Alan aseguró que el camino para volver a jugar no fue fácil, como cuando el directivo del Chapecoense dijo que llegó a la Juventude por “lástima”.

“Eso me dolió, sinceramente. Porque yo sé lo que trabajé para volver a jugar. Si ese directivo pensaba así y su voz tenía peso dentro del club, preferí pedir para salir y buscar otro camino”, puntualizó.

El terrible accidente no lo detuvo para ganar títulos ni para seguir disfrutando del deporte que tanto ama.