"El homicidio no tiene fecha de caducidad": experto sobre declaraciones de presidente de México sobre acusación en EE. UU. contra Raúl Castro

En el programa La Tarde de NTN24, el experto en comunicación política Juan María Naveja analizó las declaraciones de la presidente de México, Claudia Sheinbaum, luego de que cuestionara la acusación presentada por la justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro.

Naveja aseguró que existe una contradicción entre el discurso político de algunos gobiernos en la región, ya que, “todo el mundo quiere imponer una narrativa que no va acompañada de las acciones”.

Asimismo, lanzó fuertes declaraciones contra la administración mexicana, afirmando que “jamás se prepararon para gobernar, ellos se prepararon para hacer politiquería, jamás se prepararon para administrar”.

“Tenemos dos meses con Claudia Sheinbaum defendiendo el narcotráfico”, sentenció, y cuestionó las declaraciones de Sheinbaum frente a su postura sobre el caso de Raúl Castro y los Estados Unidos.

Adicionalmente, añadió que “el procedimiento contra Raúl Castro tiene una base legal”. "Exhibe una ignorancia monumental. El homicidio no tiene fecha de caducidad", precisó sobre cuestionamientos de Sheinbaum sobre que se acuse a Castro por hechos sucedidos hace 30 años.

Por otro lado, volviendo a la política de México, recordó que “tenemos que revisar datos como este, se calcula que en el gobierno de López Obrador se facilitó la entrada de más de 50.000 cubanos a los cuales se le dieron nacionalidad mexicana para que votasen”.

Finalmente, resaltó otras investigaciones en la región. Mencionó que “todos los países que están involucrados en la trama de Alex Saab”. “El caso de Venezuela, con el caso de Delcy Rodríguez, es una continuación de Chávez y una continuación de Maduro”.