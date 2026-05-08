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Viernes, 08 de mayo de 2026
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Mundial 2026

Polémica en México por decisión de adelantar el cierre del año escolar por el Mundial

mayo 8, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Trofeo del Mundial - Foto AFP
Trofeo del Mundial - Foto AFP
Oenegés, grupos de padres y empresarios criticaron la medida que, según el secretario de Educación, la medida también obedece a una ola de calor.

México adelantará más de un mes el cierre del año escolar por el Mundial de fútbol, informó el viernes el gobierno, que recibió críticas por oenegés, grupos de padres y empresarios.

El secretario de Educación argumentó igualmente que la medida obedece a una ola de calor, que afecta a varios estados del país.

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México recibirá juegos del Mundial de fútbol, que organiza con Estados Unidos y Canadá. El torneo comienza el 11 de junio y se extiende hasta el 19 de julio.

La clases ahora terminarán el 5 de junio, 40 días antes del cierre previsto. El nuevo año inicia en principio el 31 de agosto, aunque el gobierno ahora piensa adelantarlo ante las críticas.

"Vamos a salir en 5 [de junio] porque hay muchos estados ya que tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial", dijo el secretario Mario Delgado en un acto oficial en Sonora (norte). "Pero vamos a revisar la fecha de regreso".

Delgado anunció la víspera el cambio en el calendario, aunque luego la presidenta Claudia Sheinbaum dijo después que se trataba de una "propuesta".

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"No hay todavía un calendario definido", indicó en su conferencia de prensa diaria. "Es importante que los niños también no pierdan clases".

Padres cuestionaron también la medida de llevar a tres meses las vacaciones de sus hijos: dicen que no fueron consultados, que deben solucionar su cuidado en este tiempo extendido.

"Adelantar el fin del ciclo escolar afectará a más de 23,4 millones de estudiantes al reducir aún más el tiempo efectivo de aprendizaje, en un contexto de rezago educativo y crecientes desigualdades", advirtió el centro de pensamiento México Evalúa en un comunicado.

El gremio empresarial Coparmex tildó la decisión de "improvisada", según un comunicado en el que advirtió que la medida altera la dinámica de las familias y genera incertidumbre en la organización laboral y productiva del país.

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