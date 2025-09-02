"El humo y el fuego": el trino con el que Marco Rubio le dejó claro a Diosdado Cabello que las advertencias van en serio

Diosdado Cabello, número dos del régimen de Nicolás Maduro, considerado por Estados Unidos como narcoterrorista y por quien se ofrece una recompensa de 25 millones de dólares, se burló recientemente de la creciente presión internacional contra el chavismo, calificándola de simple “pote de humo”, es decir, amenazas vacías.

La declaración del ministro del Interior y Justicia del régimen se dio el pasado 28 de agosto durante su programa en la televisión estatal venezolana.

“Ninguna amenaza la tomamos a juego, es muy serio, lo que sí es una mamadera de gallo es la vendedera de humo (…) síganle creyendo a esa gente”, dijo en ese entonces.

Diosdado, que apuntó principalmente contra la oposición, dijo que desde agosto de 2024 los "periodistas de María Corina le metieron terror a su propia gente".

Ahora, este martes, luego de Donald Trump, confirmara que las Fuerzas Militares estadounidenses atacaron un barco cargado de drogas procedente de Venezuela, Marco Rubio dejó un enigmático mensaje que ha sido un interpretado como una respuesta a Cabello.

El Secretario de Estado le respondió de forma simbólica con un trino que dejó poco a la interpretación: "Donde hay humo, hay fuego".

Un mensaje breve, pero cargado de intención, que parece advertir que ni él ni el presidente Donald Trump han terminado de actuar contra el Cartel de los Soles, y que seguirán exponiéndolos y protegiendo a Estados Unidos y al hemisferio occidental de sus acciones, como lo ha reiterado en múltiples ocasiones.

Aunque Rubio no usó palabras, el momento en el que fue publicado el posteo generó todo tipo de teorías, sin embargo, el uso de los emoticonos de fuego y de humo parecen ser una clara referencia al escepticismo del chavismo frente al operativo estadounidense en el Caribe.

VEA TAMBIÉN Donald Trump revela video del ataque de Estados Unidos a un barco cargado de drogas que partió de territorio venezolano o

El ataque de este martes "resultó en la muerte de 11 terroristas en combate", según Trump,

"Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, dijo.

"Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO! ¡Gracias por su atención!", advirtió el mandatario.