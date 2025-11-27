NTN24
Petróleo en Venezuela

Régimen de Maduro presentó una extensión de 15 años para que empresas mixtas de Rusia mantengan el control de campos petroleros en Venezuela

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Petróleo | Foto Canva
Uno de los campos de extracción que hacen parte del acuerdo se encuentra en frontera con Colombia.

La Asamblea Nacional de Venezuela del régimen de Venezuela aprobó una solicitud de prorrogar por 15 años la vigencia de dos empresas rusas para tener control de campos petroleros hasta el 2041.

Los campos petrolíferos a los que seguirían teniendo acceso estas asociaciones son Boquerón y Perijá, ubicados en el estado de Zulia, zona que comparte frontera con Colombia.

La encargada de presentar la extensión fue la vicepresidenta del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien también se hace reconocer como ministra de Petróleo.

El acuerdo fue firmado por Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA y Petromost, unidad de Roszarubezhneft con sede en Moscú.

El chavista Orlando Camacho, recalcó durante la ceremonia el objetivo de esta prórroga, el cual es producir más 91 millones de barriles. Según fuentes, se planea que Petroperijá extraiga aproximadamente 38 millones de barriles de crudo y más de 28 millones de pies cúbicos de gas natural.

Adicionalmente, se estima que Boquerón extraiga 23 millones de barriles de crudo y produzca 269.000 millones de pies cúbicos de gas natural.

De acuerdo con información de Reuters, estas inversiones tienen un costo aproximado de unos 616 millones de dólares.

Cabe recalcar, que la empresa petrolera rusa Roszarubezhneft fue constituida en 2020 para operar activos fuera de Rusia. Poco después de su creación adquirió participaciones venezolanas, en especial las de Rosneft ubicada en el país sudamericano.

Ahora, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la producción de crudo en Venezuela se ubica aproximadamente en 1.105.000 barriles por día.

Sin embargo, Venezuela actualmente está pasando por una crisis de nafta (derivado del petróleo) debido a que hace unos días un destructor de guerra estadunidense bloqueó el camino de un buque ruso cerca a las costas caribeñas del país.

No obstante, según el medio Bloomberg, Venezuela está acudiendo a la empresa petrolera multinacional Chevron Corporation, para obtener suministros de nafta, una materia prima clave para el país.

Finalmente, esta situación de bloqueos se da como resultado al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, operación que busca combatir a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles, atribuido al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

