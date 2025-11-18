Estas son las poderosas selecciones que se clasificaron al Mundial de 2026 tras el final de las eliminatorias europeas

Las eliminatorias europeas para el Mundial de 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México, terminaron este martes con emocionantes partidos tras los que quedaron definidas las selecciones del viejo continente con cupo directo al torneo.

Este martes varias selecciones confirmaron su presencia en la cita del próximo año. Bélgica fue una de ellas y lo hizo con una contundente goleada 7 a 0 sobre Macedonia del Norte.

España también aseguró su presencia en el campeonato del próximo año tras su empate a dos goles ante Turquía.

Aunque era una cuestión de trámite, debido a la irreal opción que tenían los turcos de mandar a los ibéricos al repechaje con una goleada, los campeones del mundo de 2010 inscribieron su nombre de forma oficial en el Mundial.

Suiza, en un escenario idéntico al de España, también confirmó su clasificación a la próxima Copa del Mundo tras empatar 1 a 1 ante Kosovo en la última fecha de las eliminatorias europeas.

Escocia, por su parte, en uno de los duelos en los que se definía de forma directa la clasificación, se quedó con el cupo tras vencer en condición de local por 4 a 2 a Dinamarca.

Los escoceses anotaron los goles del cupo en tiempo de descuento en el segundo tiempo en un partido que fue, sin duda, el más emocionante de toda la jornada pues parecía que Dinamarca se quedaba con el boleto hasta cuando el marcador mostraba un 2 a 2 tras el fin del tiempo reglamentario.

Austria, en el otro juego en el que se definía un cupo de forma directa, se clasificó tras empatar 1 a 1 ante Bosnia. Los austriacos, cabe recordar, no podían perder aunque la igualdad le servía para concretar la clasificación.

De esta manera, Bélgica, España, Suiza, Escocia y Austria se convirtieron en nuevos clasificados al Mundial de 2026. Se sumaron a las selecciones de Alemania, Francia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Croacia e Inglaterra que ya había asegurado su cupo.

Estas son todas las selecciones europeas con cupo directo en el Mundial 2026

-Bélgica

-España

-Suiza

-Escocia

-Alemania

-Francia

-Países Bajos

-Noruega

-Portugal

-Croacia

-Inglaterra