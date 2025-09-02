"El primero de muchos": el congresista Carlos Giménez advierte más ataques de EE. UU. contra el Cartel de los Soles tras hundimiento de barco con droga en el Caribe

El ataque a un barco en el Caribe, que según Estados Unidos estaba cargado con droga y pertenecía al Cartel de los Soles, ha desatado una ola de reacciones tanto en el país norteamericano como en Venezuela.

En las últimas horas, el congresista republicano, Carlos Giménez, celebró la acción del despliegue militar en el Caribe y advirtió que vendrán más ataques en contra del Cartel de los Soles y el Tren de Aragua.

A través de su cuenta de X, Giménez indicó que el hundimiento del barco de este martes es el “primero de muchos” que vendrán por parte de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro.

“El primero de muchos en nuestra lucha contra el Cártel de los Soles, el Tren de Aragua y la narcodictadura asesina que pisotea a Venezuela. Seguimos”, dijo Giménez en un posteo en el que también compartió el video difundido por el gobierno estadounidense donde se observa el supuesto ataque a un barco con droga en el mar Caribe.

El mismo congresista republicano, horas antes, confirmó que el barco pertenecía al Cartel de los Soles, organización terrorista que, según Estados Unidos, es dirigida por el régimen madurista.

“Desde el Congreso de Estados Unidos, puedo confirmar que hemos hundido un buque del Cartel de los Soles proveniente de Venezuela que transportaba drogas ilícitas”, escribió el republicano después del anuncio de Donald Trump confirmando la acción militar.

Luego, el presidente Donald Trump, mediante la plataforma Truth Social compartió un video en el que se observa el ataque certero contra una lancha en el Caribe. "Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, escribió Trump.

“La TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental", agregó.

El mandatario también explicó que “el ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos” y “resultó en la muerte de 11 terroristas en combate”.