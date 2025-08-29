El imponente lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie atracó en Panamá

La agencia de noticias francesas AFP divulgó fotografías del USS Lake Erie (CG 70) que forma parte del grupo de equipo armamentístico que Estados Unidos ha enviado al Caribe para combatir al Cartel de los Soles, del que acusa a Maduro de encabezar.

Los movimientos de Trump son leídos por Nicolás Maduro como una "amenaza" y pide ayuda a los países del continente, encontrando un silencio ensordecedor.

En Venezuela, Maduro solo cuenta con su aliado de Colombia, Gustavo Petro, quien anunció: "He ordenado al ejército colombiano a ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano. Tenemos 25.000 soldados en la zona".

Pero Estados Unidos avanza.

(Photo by Martin BERNETTI / AFP)

El buque de guerra USS Lake Erie (CG 70) de la Armada atracó en el puerto de Balboa, en la Ciudad de Panamá, el 28 de agosto de 2025.

Características

El USS Lake Erie (CG-70) es un crucero de misiles guiados de la clase Ticonderoga de la Armada de EE. UU. con una eslora de 567 pies (173 m), un desplazamiento de casi 10,000 toneladas y propulsión de turbina de gas.

Está equipado con un sistema de lanzamiento vertical Mark 41 para lanzar misiles Tomahawk y misiles SM-2, dos cañones de 5 pulgadas, dos lanzadores de misiles Harpoon, dos cañones Close-in-Weapons Systems (CIWS) y dos tubos lanzatorpedos.

Además, lleva dos helicópteros SH-60 Sea Hawk y está diseñado para la guerra antisubmarina, antiaérea y antisuperficie.

Entretanto Maduro también desplegó buques de guerra y drones para patrullar las costas del país el 26 de agosto de 2025.