NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Conmebol

Conmebol oficializó a ciudad colombiana como sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

noviembre 28, 2025
Por: Luis Cifuentes
Final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro - Foto: EFE
Final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro - Foto: EFE
El segundo torneo de clubes más importante del continente tendrá como sede a un icónico estadio de importante ciudad colombiana.

La Conmebol confirmó este viernes la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026 días después de la final de la edición de este 2025 que dejó como campeón al argentino Lanús.

El ente del fútbol sudamericano eligió a Barranquilla, Colombia, como la sede de la final del torneo continental de clubes, el segundo más importante del continente después de la Copa Libertadores.

El Consejo deliberó y en forma unánime hemos decidido darle el voto de confianza para que la ciudad de Barranquilla sea sede de la final única de la Copa Sudamericana 2026”, dijo este viernes Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

o

Ahora nos mudamos a Barranquilla. Estamos seguros que la elección fue la correcta y la vamos a disfrutar”, añadió el dirigente.

En la reunión, en la que estuvo el alcalde la ciudad, Alejandro Char, también participó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

Gracias por confiar en nosotros, vamos a darlo todo para que el fútbol siga creciendo. Barranquilla los espera”, dijo el mandatario.

o

Esta es la primera vez que Colombia será sede de una final continental desde que los torneos de clubes de Conmebol se disputan a un solo partido.

Argentina, Uruguay y Paraguay han sido los únicos países que han albergado la gran final de la Copa Sudamericana.

Temas relacionados:

Conmebol

Copa Sudamericana

Barranquilla

Fútbol

Final

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Hay una mancha enorme sobre la legitimidad sobre la cual fue electo": analista sobre sanción del CNE a campaña electoral ‘Petro Presidente’

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Este régimen por fin tiene miedo y está atemorizado": analista en seguridad tras anuncio de Trump de operaciones terrestres "muy pronto" contra el narcotráfico

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ucrania propone repatriación de mercenarios cubanos usados por Rusia como "carne de cañón" a cambio de 19 presos políticos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
USS Gerald R. Ford - Foto AFP/ Pete Hegseth en su llegada al portaviones - Foto captura de video de X: @DOWResponse
Portaviones

El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Luis Peche, activista venezolano
Represión

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Aviones de combate F-18 de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar

"Estados Unidos se está dedicando a hacer inteligencia para recopilar información en Venezuela": Santiago Rivas, analista de defensa sobre 'Operación Lanza del Sur'

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro pudiera obtener una cantidad de garantías importantes si se sienta a negociar su salida del poder": Alejandro Hernández sobre asedio de EE. UU. sobre el régimen

Más de Deportes

Ver más
Pékerman y Messi en 2006, (EFE)
Lionel Messi

El técnico José Pékerman sacude al fútbol mundial tras revelar asunto del pasado de Lionel Messi

Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

La polémica reflexión que hizo Cristiano Ronaldo sobre el Mundial que ganó Messi con Argentina: "Ya no me importa eso"

Trionda, Colombia vs. Nueva Zelanda - Foto AFP
Selección Colombia

Futbolista de la Premier League se debate entre jugar el Mundial con Colombia o con selección europea en la que tiene nacionalidad

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Luto en el fútbol colombiano (Canva)
Luto

Joven promesa del fútbol colombiano que tendría oferta en Argentina se ahogó junto a su padre quien murió en el intento de salvarlo

Pékerman y Messi en 2006, (EFE)
Lionel Messi

El técnico José Pékerman sacude al fútbol mundial tras revelar asunto del pasado de Lionel Messi

Petro propone nuevas elecciones en Venezuela - Foto: EFE
Gustavo Petro

El presidente Petro propuso la convocatoria de elecciones en Venezuela en medio de despliegue de EE. UU. en el Caribe

Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

La polémica reflexión que hizo Cristiano Ronaldo sobre el Mundial que ganó Messi con Argentina: "Ya no me importa eso"

Cadáver genérico / FOTO: EFE
México

Asesinan a tiros a un alcalde en México durante un evento público

Trionda, Colombia vs. Nueva Zelanda - Foto AFP
Selección Colombia

Futbolista de la Premier League se debate entre jugar el Mundial con Colombia o con selección europea en la que tiene nacionalidad

NASA - AFP
Nasa

Trump nominó por segunda vez a multimillonario cercano al dueño de SpaceX, Elon Musk, para dirigir la NASA

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre