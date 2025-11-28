Conmebol oficializó a ciudad colombiana como sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

La Conmebol confirmó este viernes la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026 días después de la final de la edición de este 2025 que dejó como campeón al argentino Lanús.

El ente del fútbol sudamericano eligió a Barranquilla, Colombia, como la sede de la final del torneo continental de clubes, el segundo más importante del continente después de la Copa Libertadores.

“El Consejo deliberó y en forma unánime hemos decidido darle el voto de confianza para que la ciudad de Barranquilla sea sede de la final única de la Copa Sudamericana 2026”, dijo este viernes Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

“Ahora nos mudamos a Barranquilla. Estamos seguros que la elección fue la correcta y la vamos a disfrutar”, añadió el dirigente.

En la reunión, en la que estuvo el alcalde la ciudad, Alejandro Char, también participó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

“Gracias por confiar en nosotros, vamos a darlo todo para que el fútbol siga creciendo. Barranquilla los espera”, dijo el mandatario.

Esta es la primera vez que Colombia será sede de una final continental desde que los torneos de clubes de Conmebol se disputan a un solo partido.

Argentina, Uruguay y Paraguay han sido los únicos países que han albergado la gran final de la Copa Sudamericana.