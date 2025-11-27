NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido tras el ataque de un tiburón en una playa de Australia

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Imagen de referencia de un tiburón - Canva
Las víctimas eran turistas provenientes de Suiza, según informes de las autoridades.

La Policía de Australia informó que una turista de alrededor de 20 años murió y otro hombre de la misma edad resultó gravemente herido tras el ataque de un tiburón este jueves.

Según un comunicado de la Policía de Nueva Gales del Sur, el hecho tuvo lugar en Crowdy Bay, al este del país, donde el joven herido fue trasladado en avión a un hospital en estado crítico.

Los servicios de emergencia recibieron una llamada en la que se alertaba sobre dos personas que habían sido mordidas por un tiburón, dijo la Policía.

“Los testigos ayudaron a la pareja antes de la llegada de los paramédicos de la ambulancia de Nueva Gales del Sur. Sin embargo, la mujer murió en el lugar”, detalló el comunicado de la autoridad policial.

Aunque no se determinó qué especie de tiburón estuvo involucrada en el ataque, sí se supo que las víctimas eran turistas provenientes de Suiza.

Joshua Smyth, superintendente de ambulancias, dijo ante la prensa que la mujer había muerto cuando los paramédicos llegaron al lugar, ubicado a unos 350 kilómetros (217 millas) al norte de Sydney.

De acuerdo con Smyth, una persona que transitaba por el sitio administró primeros auxilios a la víctima masculina, incluyendo la colocación de un torniquete alrededor de la pierna.

Tras el mortal ataque, la organización de rescate local Surf Life Saving NSW indicó que las playas cercanas estarían cerradas por al rededor 24 horas mientras se intenta encontrar al tiburón mediante drones.

“Hemos podido activar nuestra capacidad de drones rápidamente y tenemos activos en el lugar para proporcionar vigilancia e informar sobre cualquier peligro en el área”, dijo el director ejecutivo de Surf Life Saving NSW, Steve Pearce, a medios locales.

