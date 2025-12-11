Estados Unidos y Japón realizaron "ejercicios tácticos" con bombarderos B-52 en "un contexto de seguridad cada vez más severo"

Este jueves 11 de noviembre, las fuerzas aéreas de Estados Unidos y Japón realizaron ejercicios militares en conjunto, dos días después de que aviones chinos y rusos ejecutaran patrullas comunes.

Así lo confirmó el Estado Mayor nipón que precisó que los ejercicios se realizaron en coordinación con la Fuerza Aérea estadounidense y se desarrollaron en "un contexto de seguridad cada vez más severo".

Cabe mencionar que Tokio tiene un conflicto con Pekín por las declaraciones que la primera ministra japonesa Sanae Takaichi lanzó con respecto a Taiwán.

"Con este ejercicio hemos confirmado la firme voluntad de Japón y Estados Unidos de no permitir ningún cambio unilateral del statu quo por la fuerza, así como la preparación" de las fuerzas militares de ambas naciones, indicó el Estado Mayor en X.

A través de un comunicado separado, se dijo que los "ejercicios tácticos" sobre el mar de Japón involucraron dos bombarderos estadounidenses B-52 y cazas japoneses, tres F-35 y tres F-15.

De acuerdo con informes de Japón, dos bombarderos rusos Tu-95, los cuales son capaces de portar armas nucleares, volaron el martes desde el mar de Japón para unirse a dos bombarderos chinos H-6 en el Mar de China Oriental. Posteriormente, habrían realizado un vuelo conjunto alrededor del país.

Por otro lado, Tokio informó que aviones militares chinos fijaron el sábado su radar en aviones de combate japoneses en aguas internacionales cerca de la isla de Okinawa, por lo que se vieron obligados a despegar aparatos en apoyo.

"Las acciones de China no favorecen la paz y la estabilidad regionales", dijo un portavoz del Departamento de Estado estadounidense, el miércoles.

Y añadió: "La alianza Estados Unidos-Japón es más fuerte y más unida que nunca. Nuestro compromiso con nuestro aliado japonés es inquebrantable, y estamos en estrecho contacto sobre esta cuestión y otros temas".

El martes, Corea del Sur dijo que aviones militares rusos y chinos ingresaron a su zona de defensa aérea.

Las naciones involucradas indicaron que se trató de ejercicios militares conjuntos que, según el Ministerio de Defensa Rusia, implicaron en sí "bombarderos estratégicos".

Tanto China como Rusia hacen volar desde 2019 aviones militares en la zona de defensa aérea de Corea del Sur.