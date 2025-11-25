NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Ejército ruso

“Si EE. UU. decide invadir Venezuela, dudo que tropas rusas estén involucradas, el apoyo va a ser con suministro de armas”: Luis Fleischman

noviembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Luis Fleischman, profesor del Palm State College, conversó sobre la presunta presencia de militares rusos en territorio venezolana.

Luis Fleischman, profesor del Palm State College y licenciado en ciencias políticas de la Universidad de Tel Aviv, conversó con el programa La Tarde de NTN24 sobre la preocupación por la presunta presencia de militares rusos en Venezuela.

El invitado se refirió a la presencia de rusos en Venezuela diciendo que: “la novedad es que Rusia al tomar estas medidas está hablando de una confrontación directa con Estados Unidos y quizás sea una especie de carta para negociar el tema de Ucrania en mejores condiciones”.

“Si Estados Unidos decide invadir o atacar Venezuela yo dudo que tropas rusas estén involucradas”, agregó.

Fleischman también señaló que “creo que el apoyo de Rusia a Venezuela va a ser mediante el suministro de armas”.

Y que lo que Estados Unidos tendría que hacer es “crear un bloqueo cosa de que las armas rusas no lleguen, pero creo que Rusia le suplirá armas”.

Esto porque Rusia se siente con el derecho de ayudar a Venezuela porque “Estados Unidos le está vendiendo armas a Europa para que puedan revendérselas a Ucrania entonces lo consideran como un juego legítimo”.

“Venezuela es una pieza desde hace bastante tiempo como Cuba Y Nicaragua. Todos ellos entendieron perfectamente hacia dónde iban los vientos en América Latina y lo han aprovechado”, puntualizó.

Sobre el despliegue militar para combatir el narcotráfico en la región, el invitado afirmó que: “los carteles de la droga pueden seguir actuando sin Venezuela. Incluso si Maduro se va del poder y el Cartel de los Soles se va del poder el problema del tráfico va a seguir existiendo, esto es una guerra que va mucho más allá”.

