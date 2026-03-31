El influencer Yeferson Cossio respondió a Avianca tras ser señalado de activar un químico en pleno vuelo de Bogotá a Madrid

El creador de contenido colombiano Yeferson Cossio respondió a través de un comunicado a los señalamientos de la aerolínea Avianca que en las últimas horas prometió acciones legales en su contra por un incidente durante un vuelo desde Bogotá a Madrid, España.

A través de un comunicado, el influencer presentó una respuesta formal a Avianca en la que explicó el incidente al que calificó como “accidental”.

Cossio explicó que la activación de un “stink bomb” no fue parte de una broma que iba a ser publicada en su contenido en redes sociales, sino un hecho sin intención alguna.

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"No existía equipo de producción audiovisual a bordo, no existía producción montada, no existía personal grabando el supuesto 'contenido', no existía nada parecido a una estrategia de redes. Esa sola realidad desmonta por completo la narrativa que se ha querido instalar. Lo que pasó fue un accidente, no un acto malicioso como se ha querido vender", dijo Cossio en la comunicación divulgada.

A su vez, señaló que el dispositivo desprendió un olor que no tuvo una duración de más de dos minutos, el cual pudo ser controlado rápidamente y negó que haya representado un riesgo para el vuelo que en ese momento se encontraba sobrevolando el mar Atlántico.

En ese sentido, cuestionó que le haya sido cancelado su vuelo de regreso y denunció que un tripulante lo increpó a la hora de desembarcar a su llegada a Madrid.

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Cabe resaltar que la aerolínea señaló al creador de contenido por su "comportamiento disruptivo" durante el vuelo AV46 del pasado 11 de marzo con destino a Madrid y "decidió terminar su contrato de transporte, y por consiguiente cancelar el trayecto de regreso".

Al mismo tiempo, la aerolínea indicó que llevaría el caso a instancias legales.