"Esta no es una simple embajada, es Washington a pocos metros de Miraflores": politólogo Walter Molina Galdi sobre la reapertura de la sede diplomática de EE. UU. en Caracas

Este lunes, el Departamento de Estado de EE. UU. confirmó que se reanudaron formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, en medio del control de la administración de Donald Trump sobre el régimen de Delcy Rodríguez.

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A través de un comunicado que fue divulgado por la Embajada en Caracas, el Departamento de Estado de EE. UU. celebró la apertura de la sede diplomática.

“La reanudación de las actividades de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas marca un nuevo capítulo de nuestra presencia diplomática en Venezuela", indicó el Departamento de Estado.

"Este paso refuerza nuestra capacidad para interactuar directamente con el gobierno interino venezolano, prestar apoyo a los ciudadanos norteamericanos y promover iniciativas con la sociedad civil y el sector privado”, agregó.

Walter Molina Galdi, politólogo venezolano, habló sobre este tema en el programa La Tarde de NTN24.

"Esta no es una simple embajada, es Washington a pocos metros de Miraflores... Allí podrán ir dirigentes políticos a hablar, incluso familiares de presos políticos", expresó el politólogo.

A su vez, el entrevistado complementó: "Hay un plan de tres fases de Estados Unidos, hoy lo volvió a repetir Marco Rubio (...) Hay una situación interna que también debemos entender. Venezuela se debe reconstruir. Es un mensaje importante para los inversores".

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Tras siete años de ruptura diplomática, Estados Unidos ha reanudado formalmente las operaciones de su Embajada en Caracas.