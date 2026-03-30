“Puede haber persecución transnacional a activistas”: Zair Mundaray advierte por supuesta presencia de enviado del régimen y audiencia de Maduro

El pasado 26 de marzo se conoció que un abogado venezolano vinculado al régimen de Nicolás Maduro habría viajado desde Caracas hasta Nueva York en vuelo privado para presenciar la segunda audiencia judicial en contra del dictador y de su esposa Cilia Flores.

El letrado enviado por la dictadura chavista fue identificado como Juan Pablo Montiel, quien habría pagado para tener acceso al proceso judicial contra Maduro en los estados judiciales de la nación norteamericana, donde se de narcotráfico y otros delitos.

Montiel habría sido enviado por Nicolás Maduro Guerra para observar el proceso legal que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Manhattan contra su padre.

Frente a esta situación, el programa La Tarde de NTN24 habló con Zair Mundaray Rodríguez, exdirector de actuación procesal del Ministerio Público de Venezuela, quien entregó detalles de los vínculos de Juan Pablo Montiel con el régimen chavista.

“Es un abogado radicado en el estado Zulia a quien se le conoce por haber adquirido un poder desmesurado (…) incluso de llegar a manejar gran parte de las decisiones que se dictan dentro de este estado”, dijo Mundaray.

De acuerdo con el exdirector de actuación procesal del Ministerio Público de Venezuela, Juan Pablo Montiel tiene un estrecho vínculo desde mediados de 2018 con Maduro, ‘Nicolasito’ y los Flores, ejerciendo como “director de delincuencia organizada, donde manejaba todos los casos de drogas a nivel nacional”, funciones por medio de las cuales “buscó la impunidad de muchos grandes actores en materia del narcotráfico”.

Zair Mundaray no descarta que con el envío de Montiel a lo que fue la segunda audiencia se den “persecuciones transnacionales”, teniendo en cuenta que pudo observar a los activistas que hicieron parte de esta nueva comparecencia.

“No nos resulta para nada una sorpresa que hayan enviado primero para establecer quiénes son los activistas que están ahí, ojo con esto, y que puede haber incluso persecución transnacional”, expresó.

Para el exdirector de actuación procesal del Ministerio Público de Venezuela, es importante “hacer un seguimiento a esto y hacer un llamado a las autoridades” de los Estados Unidos.

Teniendo en cuenta que Juan Pablo Montiel fue descubierto, quien fue descubierto por los activistas que acudieron allí, no descarta que el régimen venezolano mande a otra persona en la próxima audiencia.