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Martes, 31 de marzo de 2026
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María Corina Machado

Vocería Oficial de Venezuela anuncia que María Corina Machado se reunirá con el secretario de Estado Marco Rubio

marzo 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Rubio, en una reciente entrevista con Al Jazeera, ha sido enfático en que Venezuela necesita una transición que le devuelva la democracia.

La Oficina de la Vocería Oficial de Venezuela, que representa a la líder democrática María Corina Machado, informó que la también ganadora del Premio Nobel de la Paz se reunirá este martes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“La líder venezolana, María Corina Machado, se reunirá en el Departamento de Estado de los Estados Unidos con el secretario de Estado, Marco Rubio, este martes 31 de marzo a las 10:00 a.m.”, informó la Oficina en sus redes sociales.

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En las últimas horas Rubio ha hecho comentarios positivos sobre el presente de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en medio de una quirúrgica operación de Estados Unidos que tuvo lugar el pasado 3 de enero.

“Venezuela está progresando muy bien. Nuestra esperanza era estabilizar el país. No queríamos ver una guerra civil. No queríamos ver un colapso sistémico. No queríamos ver una migración masiva. No hemos visto nada de eso”, expresó en una entrevista con Al Jazeera.

Rubio, no obstante, también fue enfático en que Venezuela necesita una transición que le devuelva la democracia.

“Para que Venezuela alcance su máximo potencial económico, necesita un gobierno democrático estable que motive a la población a invertir en la economía, pues sabrá que contará con la protección de las leyes y la legitimidad. Estamos bien encaminados para lograrlo”, mencionó.

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La entrevista con Al Jazeera es el principal antecedente que tiene el encuentro que sostendrá el secretario de Estado con María Corina Machado.

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