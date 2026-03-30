¿Cómo sería una eventual operación terrestre del Ejército de EE. UU. en Irán? Experto explica

En un clima de elevada tensión geopolítica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la posibilidad de una intervención terrestre limitada en Irán, en el marco de la operación militar "Furia Épica".

Este anuncio llega en medio de avanzadas negociaciones para reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz. Simultáneamente, la administración estadounidense ha ordenado el despliegue de miles de marines en la región, lo que ha encendido las alarmas sobre una posible escalada del conflicto.

En un comunicado reciente, Trump amenazó con "arrasar completamente plantas eléctricas y pozos de petróleo iraníes" si no se alcanza un acuerdo de inmediato.

El Pentágono ha dispuesto hasta 3,500 marines adicionales; sin embargo, aún no se ha emitido una orden para una invasión terrestre a gran escala.

La Operación Furia Épica se ha venido desarrollando desde el pasado 28 de febrero, y en palabras del presidente, busca "reponer municiones y suministros agotados durante las últimas semanas de ofensiva".

La estrategia de Estados Unidos, respaldada por Israel, ha incluido una serie de ataques aéreos, misiles y operaciones cibernéticas dirigidas a centros militares e infraestructuras estratégicas iraníes.

Según informes del Wall Street Journal, aunque el plan no contempla una invasión masiva, sí se prevén "incursiones puntuales con fuerzas especiales".