La MLS suspende a dos jugadores de por vida vinculados en "apuestas excesivas"

La Major League Soccer, la liga de fútbol de Estados Unidos, tomó una drástica decisión con dos jugadores vinculados a supuestas apuestas deportivas.

Se trata del internacional ghanés Yaw Yeboah y su excompañero de equipo del Columbus Crew Derrick Jones, quienes recibieron este lunes suspensiones de por vida por parte de la Major League Soccer por "apuestas excesivas", dijo la liga en un comunicado.

Jones y Yeboah, que fueron compañeros de equipo en Columbus Crew en 2024, actualmente no tienen contrato con ningún equipo.

Ambos habían sido puestos en licencia administrativa en octubre en espera de una investigación sobre apuestas sospechosas.

"Después de revisar los resultados de la investigación, la MLS concluyó que los jugadores participaron en amplias apuestas en el fútbol, incluso en sus propios equipos, durante las temporadas 2024 y 2025", dijo la MLS en un comunicado.

"En un caso, ambos jugadores apostaron a que Jones recibiría una tarjeta amarilla durante un partido el 19 de octubre de 2024, y así fue.

"La MLS también determinó que los jugadores probablemente compartieron información confidencial con otros apostadores sobre su intención de sacar tarjetas amarillas", agregó la liga, la última en América del Norte en verse envuelta en un escándalo relacionado con las apuestas después de los casos en la NBA y las Grandes Ligas de Béisbol.

"No se identificó evidencia que sugiriera que alguna de estas actividades de apuestas afectara el resultado de un partido", dijo la MLS, y el comisionado Don Garber afirmó que la liga "se mantiene firme en su compromiso con la integridad del partido".

Yeboah, de 28 años, que ganó el último de sus cuatro partidos internacionales con Ghana en 2021, firmó con el equipo chino Qingdao Hainiu en febrero después de comenzar su carrera profesional con el Manchester City.

Yeboah no jugó con el primer equipo del City y posteriormente pasó un tiempo cedido en clubes de Francia, España y Bélgica antes de llegar a la MLS en 2022.

Jones, de 29 años, nació en Ghana, pero ha representado a Estados Unidos en la categoría sub-23. Antes de jugar para Columbus, Jones jugó en Philadelphia Union, Nashville SC, Houston Dynamo y Charlotte FC.