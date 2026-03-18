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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Clásico Mundial de Béisbol

"Un triunfo deportivo eleva la confianza, pero hay que seguir trabajando por los intereses superiores del país": periodista Fernando Arreaza sobre el campeonato de Venezuela en el Clásico Mundial

marzo 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
En un trámite bastante apretado, los de Omar López encontraron el camino de la gloria 3 carreras por 2.

El pasado martes 17 de marzo Venezuela logró el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La Vinotinto de béisbol venció a Estados Unidos (uno de los países anfitriones del torneo) en el loanDepot Park de Miami.

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En un trámite bastante apretado, los de Omar López encontraron el camino de la gloria 3 carreras por 2.

Al respecto, Fernando Arreaza, locutor venezolano especializado en béisbol, habló en el programa Club de Prensa de NTN24.

“Fueron dos semanas de un torneo muy intenso de 47 partidos, fue un evento referencial, contó con presencia récord... Están ocurriendo cosas lentamente (en el ámbito político), pero que llenan de esperanza, después de tanto tiempo de sometimiento. Como hombre de béisbol digo, posiblemente, el estallido de júbilo fue aún superior (el campeonato de Venezuela antes que la captura de Maduro), es una alegría contenida”, dijo Arreaza.

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Posteriormente, recalcó: “Un triunfo deportivo eleva autoestima, pero hay que seguir trabajando por los intereses superiores del país, ver a Venezuela celebrar nos llena de júbilo”.

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Ganar el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es, sin duda, una de las mayores hazañas, quizás la más grande en deportes de conjunto, para Venezuela, al superar a potencias como Japón y Estados Unidos con un equipo compacto de Grandes Ligas.

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