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Lunes, 30 de marzo de 2026
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Artemis

"La NASA prácticamente quiebra si llega a fallar esto": astrónomo explica todo sobre el lanzamiento de Artemis II

marzo 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Claudio Martínez, astrónomo, conversó sobre el lanzamiento de la misión Artemis II y la posibilidad de que se den viajes a Marte.

Por primera vez en casi medio siglo, la humanidad se prepara para regresar a la Luna luego de que la NASA confirmara que está todo listo para el lanzamiento de la misión Artemis II.

Esto marcaría el regreso de astronautas al entorno lunar tras más de cinco décadas del histórico Apolo.

Para hablar sobre este tema, Claudio Martínez, astrónomo e investigador de la fundación de Historia Natural Azara, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El experto comentó que con esto "retomamos la carrera por el espacio" y que "es una cuestión natural de la humanidad de crecer y hacer cosas", por lo que "con el desarrollo tecnológico es más razonable, barato y posible la colonización (lunar)".

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Y explicó que "el viaje a Marte es extremadamente más complejo que el viaje a la Luna y la colonización de la Luna, entonces es un buen intermedio para ir perfeccionando sistemas de armados, de hábitat. Eso después se va a replicar en Marte", pero considera que "para ir a Marte nos falta mínimamente 20 años".

Sobre los riesgos señaló que existen dos grandes complicaciones del viaje a la Luna: la radiación en el espacio y el tema psicológico de los astronautas, esto porque "estar 20 o 30 días en el espacio cerca de la Luna no es nada del otro mundo no es peligroso, pero estar 10 meses viajando por el espacio la radiación hace que se produzcan cáncer de piel" mientras que "la preparación psicológica que tienen los astronautas es muy grande, no cualquiera puede hacer ese viaje".

El astrónomo también puntualizó que esta misión "la NASA tiene tanto cuidado" porque "ya lo retrasaron tanto que si llega a haber una falla la NASA prácticamente quiebra si llega a fallar esto".

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